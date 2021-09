Starker Nachwuchs beim fünften Mini-Cup in Hausen

30 Kinder gehen in drei verschiedenen Disziplinen an den Start. Stadtrat lobt Einsatzbereitschaft

Beim TC Hausen Mini-Cup 2021 am vergangenen Samstag spielten rund 30 Kinder in drei Tennis-Disziplinen um die Siegerpokale. In der Disziplin U8 (Kleinfeld) siegte Benedikt Kern vom STC RW Ingolstadt gegen Paul Knöpfle vom TSC 2010 Krumbach. Leonie Birkner vom BSC Unterglauheim sicherte sich den Titel bei den U10 Mädchen Midcourt gegen Lotta Mühleidner vom TSV Harburg. In der Disziplin U10 männlich Midcourt mit dem größten Teilnehmerfeld behielt Dominik Kern (STC RW Ingolstadt) gegen Moritz Fink (TSV Burgau) die Oberhand. Für die Brüder Kern hat sich somit die Anreise aus Ingolstadt in den Dillinger Stadtteil nach Hausen doppelt gelohnt.

Bei der Siegerehrung lobte Stadtrat Walter Fuchsluger im Namen der Stadt Dillingen die Fairness und die Einsatzbereitschaft der Mädchen und Jungen und freute sich, dass der TC Hausen trotz der derzeitigen Umstände das Turnier ermöglicht hat. Vereinsvorsitzender Michael Winter bedankte sich bei allen Helfern und Sponsoren, ohne die das Turnier nicht möglich gewesen wäre. Für 2022 plant der TC Hausen die sechste Auflage des Mini-Cups.