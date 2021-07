Viel Licht, aber auch Schatten

Nicht alle Teams des FC Gundelfingen können punkten

Nach den durchwachsenen Ergebnissen der vorherigen Woche konnten sich die Tennisteams des FC Gundelfingen auch am dritten Spieltag nur bedingt gegen ihre starken Gegner durchsetzen.

Die zweite Kleinfeldmannschaft musste in Burgau eine weitere, klare Niederlage hinnehmen. Auch die zweite Mannschaft hatte beim 0:6 gegen den TC Ziemetshausen keine Chance, während sich die Knaben I am selben Tag mit 4:2 gegen Friedberg durchsetzen konnten. Die ersatzgeschwächten FCG-Junioren konnten auswärts gegen die zweite Mannschaft des TC Mering ein Unentschieden erzielen. Pascal Mayer und Simon Krist holten hier die Punkte, indem sie sowohl in ihren jeweiligen Einzeln, als auch gemeinsam im Doppel souverän siegten.

Die Herren 60 erspielten sich zuhause gegen ihre Gäste aus Dasing den zweiten Saisonsieg. Wolfgang Adlassnig, Dieter Lang, Georg Hieber und Reiner Frey gewannen ihre Einzel klar und sicherten ihrem Team somit eine 4:2-Führung, die Adlassnig/Hieber und Werner Stenke/Frey in den Doppeln zu einem 6:3 weiter ausbauen konnten.

Auch bei den Herren 30 flog endlich die gelbe Filzkugel. Zum Auftakt ging es zum TC Diedorf und nach fünf gewonnenen Einzeln durch Frank Mayershofer, Dominik Förg, Jochen Stricker, Daniel Kuchenbaur und Julian Seitz war ihnen der erste Saisonsieg nicht mehr zu nehmen. Durch zwei weitere Siege im Doppel (Förg/ Stricker und Mayershofer/ Kuchenbaur) hieß es am Ende 7:2 für den FCG. Diesen Beispielen wollten die Damen und Herren folgen. Allerdings konnten am Ende jedoch nur die Damen I in Memmingen einen Sieg feiern. Auch hier stand der Sieger bereits nach fünf gewonnenen Einzeln von Carina Pappe, Isabel Adlassnig, Carolin Trittner, Kathrin Pekar und Carmen Kretzinger fest. Mit drei Siegen in den Doppeln erhöhten die FCG-Damen auf 8:1. Dagegen mussten sich sowohl die zweite Herren-, als auch die zweite Damenmannschaft bei ihren Heimspielen mit dem umgekehrten Ergebnis zufriedengeben. Bei den Herren konnte nur Marcel Weber den Ehrenpunkt gegen Wittislingen sichern, während Nicole Kerler für die Damen II einen Punkt gegen ihre Gäste aus Höchstädt holte. Die Damen III konnten gegen Schretzheim II nach einem Einzelsieg von Isabel Müller mit beiden gewonnenen Doppeln noch ein Unentschieden erzielen.

Auch die erste Herrenmannschaft unterlag auswärts deutlich mit 2:7 gegen den TTC Bad Wörishofen. Hier spielte Alexander Daumann an Position zwei stark auf und konnte gegen seinen favorisierten Gegner einen klaren Zweisatzsieg einfahren. Hannes Goldschmid musste über drei Sätze gehen, sicherte am Ende aber den zweiten und letzten Punkt für das FCG-Team. (pm)