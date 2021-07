Tennis

Vom Fluch und Segen des Tiebreaks für Wertinger Tennis-Cracks

Plus Tennis: Der TC Wertingen macht es in vielen Spielen spannend. Erste Teams haben die Runde bereits abgeschlossen, während bei der Mitgliederversammlung Weichen gestellt werden.

Von Klaus-Peter Knospe

Was den Fußballern ihr Elfmeterschießen, das ist beim Tennis quasi der Match-Tiebreak. Er entscheidet ein Spiel im dritten Satz ohne langes Federlesen in Kurzversion. In den letzten Punktspielen lernten die Mannschaften des TC Wertingen Fluch und Segen des Match-Tiebreak kennen. Überhaupt war Spannung beim vergangenen Spieltag Trumpf bei den TCW-Partien.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

