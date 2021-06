Warten hat ein Ende

Nur ein Sieg für Dillingen zum Auftakt

Ein Stück Normalität kehrte auf die Tennisplätze zurück. Am vergangenen Wochenende startete der TC Dillingen mit seinen Mannschaften in die neue Sandplatzsaison. „Endlich ging es los – auch wenn nur die Herren I als Sieger den Platz verließen“, so TCD-Sportwart Werner Pfeiffer. Sechs Teams gehen für den TC Dillingen bei der diesjährigen Verbandsrunde auf der roten Asche an den Start.

Das Aushängeschild des TCD, die Herren I, überzeugten zum Saisonauftakt gegen den TSV/TC Haunstetten. Teamleader Thilo Rinkenburger an Position zwei siegte klar 6:0, 6:2, Leon Pfeiffer folgte mit seinem 6:1, 6:1-Erfolg. Lediglich Gabriel Simonelli an der sechsten Position musste sich unglücklich mit 6:3, 1:6, 9:11 geschlagen geben und den Ehrenpunkt den Haunstettern überlassen, da TCD-Coach Vlado Polak einen klaren 6:0, 6:0-Sieg erspielte. So wie Topspieler Daniel Oszfolk beim deutlichen 6:3, 6:3 Sieg. Filip Janczycki sorgte mit seinem 6:4, 6:3 für die 5:1 Vorentscheidung. Die abschließenden drei Doppel gingen klar an die Donaustädter, welche mit diesem 8:1 Auftaktsieg auch Tabellenführer der Bezirksklasse 1 sind.

Die Herren II traten beim BSC Unterglauheim in der Kreisklasse II an, mussten sich allerdings knapp mit 4:5 geschlagen geben. Die Youngster David Polak (6:0, 6:1), Jacob Koch (6:2, 7:5), sowie Neuzugang David Heinzl mit 4:6, 7:5, 10:8 im Match-Tiebreak sorgten mit ihren Siegen für ein 3:3 nach den Einzeln. Im Doppel konnten lediglich die jungen Cracks Tim Holzner mit Julain Ziegler klar mit 6:1, 6:1 gewinnen, aber für einen Sieg reichte es nicht. Am Ende setzte es eine 4:5- Niederlage. – Die Herren III mussten gegen den TSV Wittislingen II in der Kreisklasse III an den Start gehen. Die Truppe aus Jugendlichen und Tenniseinsteigern konnten ihre wenigen Chancen nicht nutzen und mussten sich 0:9 geschlagen geben.

Bei der Jugend gingen zwei Teams an den Start. Die Bambini U12 unterlagen in der Bezirksklasse I zu Hause dem TSV Burgau mit 1:5, lediglich Luis Pfeiffer gelang ein beeindruckendes Comeback beim 6:0, 6:1. Die Junioren hatten zum Bezirksklassen I den TC Mering zu Gast. Vlado Polak (6:1, 6:0) und Jacob Koch (6.2, 6:4) siegten im Einzel. Im Doppel war noch alles möglich – Polak/Koch siegten 6:4, 7:6, doch verloren Holzner/Ziegler 6:7, 5:7. So trennte man sich mit einem 3:3 Unentschieden.

Julia Finster, welche in der Spielgemeinschaft mit dem BSC Unterglauheim bei den Juniorinnen in der Kreisklasse II spielt, siegte bei ihrem Einzel in zwei Sätzen klar, im Doppel musste sie sich knapp im Match-Tiebreak mit ihrer Partnerin geschlagen geben. Am Ende siegte sie mit dem Team 4:2 gegen den TC Donauwörth. (SCD–)