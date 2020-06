23.06.2020

Tennis in Lauingen: Nur vier statt neun Mannschaften

So hat sich die Corona-Krise auf den TC Lauingen ausgewirkt.

Von Sarah Priller

Wie vielen anderen hat die Corona-Pandemie auch dem Tennisclub Lauingen in der diesjährigen Sommersaison einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Doch glücklicherweise ist Tennis kein Kontaktsport, weshalb mit leichter Verspätung am vergangenen Wochenende die Punktrunde der Mannschaften trotzdem starten konnte. Einige Einbußen gab es trotzdem. Anstatt der geplanten neun Mannschaften entschieden sich die Spieler, nur vier Mannschaften für die Sommersaison 2020 zu melden.

So schwingen für den TC Lauingen in diesem Jahr die Herren I, Damen I, Damen II und Herren 40 den Schläger. Am ersten Wochenende der Sommersaison 2020 konnte nur eine Mannschaft – die Herren 40 – für den TC Lauingen punkten. Thomas Riesenegger (3:6 6:2 10:7), Thomas Schombacher (6:1 6:0), Vitus Schmid (6:3 6:2) und Holger Schünzel (6:3 6:3) überzeugten im Einzel. Die Doppel Riesenegger/Schmid und Schombacher/Schünzel spielten die Lauinger letztendlich zum Sieg.

TC Lauingen: Tennis-Team schrammt knapp an einem Sieg vorbei

Während sich die Damen II zuhause ganz klar gegen den FC Gundelfingen II geschlagen geben musste, schrammten die Damen I im Heimspiel gegen den TSV Welden II mit einem 4:5 nur knapp an einem Sieg vorbei. Helena Jahnke und Daniela Eickelpasch hielten die Lauinger mit ihren gewonnen Einzeln im Spiel. Doch auch die Doppelsiege von Cornelia Walter/Helena Jahnke und Malena Castaldo/Daniela Eickelpasch reichte den Damen nicht zum Sieg.

Trotz der Aufnahme des Spielbetriebs verhält sich die Sommersaison 2020 anders, als Spieler und Vereine es bisher gewohnt waren. Neben der Einhaltung verschiedener Hygienemaßnahmen sind Spielverschiebungen unkomplizierter möglich. Von diesem Recht machte auch gleich der TSV Unterthürheim Gebrauch, weshalb die Auswärtspartie der Herren I des TCL auf den 23. August verschoben wurde.

Lesen Sie auch:

Themen folgen