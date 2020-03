vor 21 Min.

Tiebreak-Spezialisten

Vergangenes Wochenende gab es Niederlage und Sieg für die TVL-Volleyballer (Bild), am Samstag geht es zum Lokalrivalen nach Dillingen.

Der TV Lauingen unterliegt beim Tabellenführer, schlägt aber gegen Friedberg zu

Die Bezirksklassen-Volleyballer des TV Lauingen gastierten zusammen mit Friedberg IV beim Tabellenführer in Mauerstetten. Gegen den Gastgeber waren die Lauinger chancenlos (0:3), die Friedberger wurden knapp mit 3:2 besiegt.

Zu druckvoll waren Mauerstettens Aufschläge und Angriffe, sodass der eigene Spielaufbau oft zu harmlos blieb (14:25, 18:25, 19:25).

Das Spiel gegen Friedberg begann der TVL konzentriert. Mit guten Angriffen und Blockaktionen zog er zehn Punkten in Führung. Wegen folgender Unstimmigkeiten wurde der Satz aber nur knapp gewonnen (25:22). Konsequent zu Ende gespielt brachte Durchgang zwei ein 25:15. Im folgenden Satz wurde ein Anfangsrückstand nicht mehr aufgeholt (17:25). Auf Augenhöhe verlief der vierte Durchgang mit dem glücklicheren Ende für die Friedberger (23:25) – 2:2. Zum siebten Mal in dieser Saison musste also der Match-Tiebreak die Entscheidung bringen – und zum siebten Mal kämpften die Lauingern hier ihren Gegner nieder (15:12).

Trotz eines guten vierten Tabellenplatzes muss der Blick noch nach unten gerichtet werden, da sowohl ein Abstiegs- wie auch Relegationsplatz noch drohen. Um dieses Abrutschen zu vermeiden, sollen die notwendigen Punkte beim Spieltag in Dillingen am Samstag, 14. März, geholt werden. (MM)

TV Lauingen: Thomas Burr, Frank Engelniederhammer, Volker Konle, Markus Maier, Holger Schünzel, Yoseif Solomun, Ingo Vincon

Themen folgen