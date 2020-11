17:50 Uhr

Tiefschlag in der Hochsaison für einen Dillinger

Plus Corona und Sport: Martin Lodner vom TV Dillingen ist durch den aktuellen Lockdown doppelt betroffen – als Tischtennis-Abteilungsleiter und Unternehmer. Für den Verein und seine Geschäfte hofft er auf baldige Lockerungen.

Von Christian Schuster und Günther Hödl

An Corona erkrankt ist Martin Lodner nicht. Gott sei Dank! Wie viele andere Menschen leidet er aber dennoch stark unter dem Virus und dessen Pandemie-Folgen. Und dies gleich doppelt: Beim TV Dillingen als Vorsitzender der quantitativ stärksten Tischtennis-Abteilung Bayerns und privat als Inhaber zweier Geschäfte für Tischtennis-Bedarf. Nachdem der Sportbetrieb durch den zweiten Lockdown erneut gestoppt wurde, treiben den 42-Jährigen die Sorgen um: für seinen Verein und die private Existenz. Lodner versucht, beide Problemfelder so gut es geht zu managen – und hofft auf baldige Lockerungen.

TV Dillingen hat bereits Sponsoren verloren

„Wir haben bereits nach dem ersten Lockdown mehrere Sponsoren verloren und dürfen auch keine Veranstaltungen für unsere Finanzierung austragen“, berichtet Lodner. Seine Abteilung hätte im Mai 2020 die deutsche Altersklassen-Einzelmeisterschaft in Dillingen ausgerichtet. Ein Riesenturnier, das dem TVD einiges an Einnahmen beschert hätte: „Somit hat die Corona-Krise ein großes finanzielles Loch in unseren Etat gerissen.“

Bis zum Verbot von Mannschafts- und Hallensport im Rahmen des aktuellen „Light-Lockdowns“ hatte seine Abteilung bereits einen enormen Mehraufwand zu stemmen – vom Hygienekonzept bis zur Trainingsplanung. Aufgrund der großen Spielerzahl beim TVD mussten zusätzlich Hallen- und Trainerkapazitäten organisiert werden, um vor allem den Jugendlichen einen Übungsbetrieb bieten zu können.

Martin Lodner an der Tischtennis-Platte, die für ihn seine Berufs- und Freizeitwelt bedeutet. Bild: tvd

In die sportliche Zukunft seiner Abteilung blickt Martin Lodner mit gemischten Gefühlen: „Wenn der Lockdown nicht zu lange dauert, haben wir eventuell keinen großen Mitgliederverlust, da wir eine sehr enge gesellschaftliche Bindung zu unseren Jugendlichen und Erwachsenen haben.“ Wenn er allerdings zu lange gehe, sieht er die Gefahr, den einen oder anderen Aktiven zu verlieren, der sich inzwischen in seinem Hobby anders orientiert hat. Der Spartenchef: „Die größte Herausforderung für die nächsten Wochen wird sein, den Kontakt zu den Mitgliedern aufrechtzuhalten und die Jugendlichen irgendwie bei Laune zu halten.“ Zunächst ruht der Spielbetrieb wegen Corona bis Ende des Jahres. Ob es im Januar oder Februar weitergehen kann? Ob ein Impfstoff die Situation entspannt? Diese Fragen treiben Lodner um.

Schließlich hat er auch seine berufliche Existenz seit inzwischen fast zwei Jahrzehnten mit dem Tischtennis-Sport verknüpft – als Betreiber eines einschlägigen Handels, einer Tischtennis-Schule, als Trainer und Sport-Mentalcoach. „Eigentlich wollten wir nächstes Jahr unser 20. Jubiläum feiern.“ Lodner betreibt Läden in Dillingen und in Augsburg, beschäftigt drei feste Mitarbeiter und zwei Mini-Jobber: „Aufgrund der aktuellen Corona-Bestimmungen darf ich zwar meine Läden öffnen, die Nachfrage hat aber extrem nachgelassen, da Tischtennis jetzt nur noch im privaten Bereich ausgeübt werden darf.“ Der Umsatzverlust könne niemals aufgeholt werden, da seitens der Vereine und Aktiven kein Bedarf für Neuanschaffungen vorhanden sei.

Zweiter Lockdown trifft noch härter

Die Erfahrungen aus dem ersten Lockdown, als die alte Saison abgebrochen wurde, zeigte, dass erst nach drei bis vier Monaten nach Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs wieder nennenswerte Umsätze erzielt werden konnten, die einigermaßen die Betriebskosten decken würden. Lodner: „Der aktuelle Lockdown ist sogar noch viel schlimmer für uns, da er in unserer Hochsaison stattfindet. In dieser Zeit machen wir normalerweise ein Drittel unseres Jahresumsatzes.“ Was da nicht erlöst werde, könne im weiteren Jahresverlauf nicht mehr kompensiert werden.

„Das große Problem ist, dass der monatliche Erlös mittlerweile nicht mehr ansatzweise im Verhältnis zu den Fixkosten steht. Die staatlichen Förderungen beziehen sich immer auf den Umsatz, sodass wir deswegen keine zusätzliche staatliche Unterstützung erhalten haben“, sagt Martin Lodner und erklärt weiter: „Ein Tischtennistisch bringt zwar viel Umsatz, allerdings ist der Erlös im Vergleich zu allen anderen Artikeln recht gering.“ Im Lockdown seien zwar im Privatbereich viele Tische gekauft – und somit viel Umsatz generiert worden: „Im Nachhinein wäre es für uns finanziell besser gewesen, wir hätten uns nicht um Liquidität bemüht und dadurch vom Staat eine deutlich bessere finanzielle Unterstützung erhalten. Dies ist nicht mit meinem kaufmännischen Verständnis vereinbar, dass ich mich eher auf die faule Haut lege, als mich mit allen Kräften für mein Unternehmen einsetze. Letztendlich sind wir für unser Engagement finanziell bestraft worden.“

Hilfen sind dringend nötig

Er habe zwar im ersten Lockdown die Soforthilfe erhalten und Kurzarbeit durchgeführt: „Sonstige angekündigte Hilfen habe ich nicht genehmigt bekommen. Allerdings sind für die Prüfung der Antragstellung, die verpflichtend über den Steuerberater abgewickelt werden muss, Gebühren angefallen, die ich selber tragen musste.“ Loder weis, dass der Staat nicht für alle Schäden aufkommen kann, und ist auch der Meinung, dass Unternehmen immer Rücklagen für schlechte Zeiten bilden sollten, um nicht schon nach ein bis zwei Monaten auf staatliche Hilfe zurückgreifen zu müssen: „Ich kann in der jetzigen Zeit nicht verstehen, dass Unternehmen, die in den letzten Jahren Millionen- oder Milliarden-Gewinne eingefahren haben, bereits nach kurze Zeit nach staatlicher Hilfe rufen und ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken. Das ist für mich Sozialschmarotzen.“

Den ersten Lockdown und die Folgen („sechs schlechte Monate“) konnte Unternehmer Lodner noch mithilfe der Kurzarbeit, der Rücklagen und der Soforthilfe überleben: „Für die weiteren Monate wird es schwierig, die finanziellen Polster sind immer mehr aufgebraucht.“ Er wünschte sich von der Politik, dass der Einzelhandel besser unterstützt wird. Die Bedingungen für Förderungen sollten so verändert werden, dass nicht nur der Umsatz maßgeblich ist, sondern auch Fixkosten und Ertrag eine Rolle spielen.

Mindestabstand kann eingehalten werden

Auch sollten nach Lodners Meinung Bereiche, in denen nachweislich die Hygienemaßnahmen erfolgreich umgesetzt und eingehalten wurden, weiterhin geöffnet bleiben. „Gerade in unserer Sportart kann der Mindestabstand sehr gut eingehalten werden. Somit ist es nicht nachvollziehbar, weshalb wir nicht einmal Einzeltraining oder Training am Ballroboter, wo es gar keinen direkten Kontakt gibt, anbieten dürfen.“ Auch wäre es schön, so Martin Lodner, wenn die Regierung die beschlossenen Summen zügig an die Betroffenen auszahlen würde. Mit ein Grund für Verzögerungen seien die unrealistischen Bedingungen für die Förderung.

Derweil bleibt dem Sport-Funktionär und Tischtennis-Unternehmer Lodner vor allem die Hoffnung. Darauf, dass bald wieder im Verein der kleine weiß Ball übers Netz geschlagen werden darf. Und darauf, das viele Privatleute den Tischtennis-Sport als Hobby für daheim entdecken: „Wir hoffen, dass wir im Weihnachtsgeschäft vermehrten Zuspruch von den Freizeitkunden bekommen. Viele Leute wissen nicht, dass wir auch für den Hobbybereich eine große Auswahl im Angebot haben.“

