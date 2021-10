Bittere Pleite an heimischen Platten

Herrenteam des TV Dillingen hat gegen Kolbermoor mit 7:9 das Nachsehen

Nach über vier Stunden Spielzeit war die Enttäuschung groß, Stille in der Halle. Die erste Tischtennis-Herrenmannschaft des TV Dillingen stand in der Verbandsoberliga mit leeren Händen da. 7:9 lautete das nüchterne Ergebnis gegen die SpVgg Kolbermoor am Ende des Tages. Alles andere als enttäuschend war jedoch die Leistung der Spieler.

Benedikt Hirner und Ulrich Foag brachten die Gastgeber in Führung. Nach Niederlage von Matthias Jörg und Michael Wojnarowicz ging es für das Duo Sandro Hofmann und Dominik Keller in den Entscheidungssatz, in dem sie allerdings denkbar knapp und unglücklich mit 11:13 unterlagen.

Hirner zeigte erneut eine nennenswerte Leistung und sorgte postwendend für den Ausgleich. Über Foag und Jörg konnten die Gäste dann erstmals deutlicher in Führung gehen. Drei sehr knappe Fünfsatzerfolge in Folge für Hofmann, Wojnarowicz und Keller ließen die Dillinger die Partie drehen. Kolbermoor schlug zurück und konnte im Nachgang ebenfalls drei Einzel in Serie gewinnen, ehe Hofmann den negativen Trend setzte. Kein taktisches Mittel fand Wojnarowicz in seinem zweiten Einzel. Youngster Dominik Keller kontrollierte Spiel und Gegner und ließ den TVD hoffen. Als deutliche Außenseiter mühten sich Hirner/Foag in den fünften Satz. Sehenswerte Ballwechsel zogen die Zuschauer in den Bann, die wiederum die Akteure nach vorne pushten. Kolbermoor, um Jugendnationalspieler Luis Kraus, blieb aber der Favoritenrolle gerecht und gewann mit 11:7 den letzten Satz. Besser machte es die erste Damenmannschaft. Bei ihrem Heimauftritt gegen den TSV Aichach ließen Daniela Pausewang, Jasmin Kaim, Manuela Sing und Eva Lodner keinen Zweifel aufkommen und fegten die Gäste mit 8:1 aus der Halle.

Die Damen II teilten sich hingegen die Punkte beim 5:5 mit dem SV Villenbach. Jeweils doppelt im Einsatz waren die Herren V, die im Derby gegen den TV Lauingen klar mit 9:3 gewannen, ehe ein 8:8-Unentschieden gegen den FC Mertingen auf dem Papier stand, und die Herren VII, welche die Tabellenführung in der Liga übernahmen (9:4 gegen TSV Binswangen und 9:2 gegen TTF Unteres Zusamtal/Buttenwiesen II).

Paul Wiedemann sorgte für die Ehrenpunkte beim Verbandsliga-Spiel der ersten Jungenmannschaft. Sie unterlagen mit 3:8 gegen den TSV Weilheim.