Corona-Blues beim TV Dillingen

Plus Tischtennis_ Topspieler/Nachwuchstrainer weg. Und auch den Bayernliga-Auftakt verloren.

Finanziell und im Anschluss auch sportlich hat Corona ein Loch bei der Tischtennisabteilung des TV Dillingen hinterlassen. Mit Soma Fekete verloren die Kreisstädter im Herrenbereich ihre unangefochtene Nummer eins und auch ihren Spitzentrainer für die Jugend. Der Ungar musste wieder zurück in die Heimat. Bei den Damen verließ Dorina Zappe als bisherige Spitzenspielerin den Verein.