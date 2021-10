Die Dillinger Teams kommen in Form

Damen gelingt der erste Saisonsieg beim Derby in Donauwörth

Insgesamt zehn Spiele standen am vergangenen Wochenende auf dem Terminplan der Dillinger Tischtennis-Mannschaften. Die Bilanz dabei ist beachtlich: Acht Siegen standen lediglich zwei Niederlagen gegenüber.

Besonders erfreulich war der erste Saisonsieg der Damen I in der Bezirksoberliga. Das Derby gegen den VSC Donauwörth wurde im Nachbarlandkreis mit 8:6 gewonnen. Daniela Pausewang siegte – neben dem gemeinsamen Doppel mit Manuela Sing – in zwei weiteren Einzeln. Gleich taten es ihr Jasmin Kaim und Eva Lodner, die ebenfalls doppelt punkteten. Der stets offene Schlagabtausch, in dem Dillingen einen 2:4-Rückstand egalisierte, endete nach einer Spielzeit von 3,5 Stunden.

Pech hatte hingegen das zweite Herren-Team. Trotz starker Leistung, insbesondere von Dominik Keller und Markus Reichenmeier, unterlagen die Dillinger knapp mit 7:9 dem leicht favorisierten Post SV Augsburg. Besser machten es die Herren III mit einem fulminanten 9:3-Erfolg über Harburg. Sie übernahmen die Tabellenführung.

Die „Vierte“ schlug im vereinsinternen Match die „Fünfte“ 9:2. Die Herren V konnten sich aber durch einen klaren 4:0-Pokalerfolg gegen SpVgg Ederheim schnell trösten. Die Herren VII gewannen neben ihrem Pokalfight (4:0 gegen Deiningen) in der Liga gegen die SpVgg Riedlingen mit 9:5, während die Herren IX 1:9 dem VSC Donauwörth II unterlagen. Im Jugendbereich behielten die Jungen II gegen den TSV Bobingen mit 6:4 knapp die Oberhand. Herausragend trumpfte Linus Stella auf, der allein drei Einzelpunkte beisteuerte. Die Jungen III schlugen den SV Holzheim ebenfalls mit 6:4.