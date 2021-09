Die neue Saison rollt nur langsam an

Noch finden in den unteren Ligen erst wenige Spiele statt

Nach der langen Corona-Pause kommen die Tischtennisspieler etwas mühsam aus den Startlöchern, auch dieses Wochenende standen nicht allzu viele Partien auf dem Spielplan.

Ein hochdramatisches Match lieferten sich in der Männer-Bezirksklasse C der TSV Binswangen und die Gäste vom TV Gundelfingen III, die fast ständig vorne lagen und am Ende sogar mehr Sätze gewonnen hatten, aber insgesamt 7:9 unterlagen. Wesentlich leichter tat sich die zweite Gundelfinger Vertretung in der Bezirksklasse B, denn Gegner Harburg II trat gar nicht erst an. Fast ebenso deutlich endete das Lokalderby der Bezirksklasse D, das der VfL Zusamaltheim gegen den TSV Binswangen II mit 9:1 für sich entschied – allerdings regulär an den Tischtennistischen.

Sogar 10:0 schlug in der 3er-Liga der TV Lauingen II den TV Dillingen IX. Keine gute Woche hingegen für den SV Villenbach: Die zweite Herrenmannschaft wurde zurückgezogen, die dritte Damenmannschaft verlor in der Damen-Bezirksklasse B gegen Langenneufnach III, und auch die Buben hatten in der Jungen-Bezirksklasse C gegen Dillingen IV keine echte Chance.