Ein Hauch von Bundesliga wartet auf den TVD

Dillinger Herren treffen auf TTC Fortuna Passau mit Top-Spieler Martin Schauer

Am morgigen Sonntag erwarten die Tischtennis-Herren aus Dillingen in heimischer Halle die Zweitliga-Reserve des TTC Fortuna Passau um 14.30 Uhr zum planmäßigen Match in der Verbandsoberliga (ehemals Bayernliga). Mit Martin Schauer haben die Passauer Gäste einen spielstarken ehemaligen Zweitligaakteur in ihren Reihen. Schauer schaffte es damals mit dem TSV Gräfelfing sogar, zweimal den Aufstieg in die Bundesliga zu verzeichnen. Die Aufgabe für Dillingen gegen den haushohen Favoriten aus der Dreiflüssestadt wird denkbar schwer.

Schauer spielt seinerzeit „nur“ auf Ranglisten-Platz zwei. Hoffnung gibt den Gastgebern das Ergebnis vom vergangenen Spieltag, als man nur knapp an einem Punkterfolg gegen die SpVgg Kolbermoor vorbeischrammte (7:9). Auf zahlreiche Unterstützung hoffen die Dillinger: „In der eigenen Halle mit den Zuschauern im Rücken ist immer alles möglich. Wir haben uns bewusst für Spiele am Sonntag entschieden, da in der Region die meisten Vereine selbst Freitag oder Samstag aktiv sind“, fiebert Mannschaftsführer Foag dem Duell entgegen. Ein Blick auf den eigenen Spielplan der Abteilung unterstreicht die Aussage des „Capitano“. Während die Herren III (in Gersthofen), Herren VI (beim TSV Wemding II) und die Herren VIII (in Zusamaltheim) am Freitag auswärts den Startschuss für das Wettkampfwochenende geben, empfangen die Damen II den VfR Jettingen um 20.15 Uhr zuhause. Am Samstag geht es munter weiter. Ab 10 Uhr treten die Jungen I gegen den FC Bayern München und die Jungen IV gegen die SSV Höchstädt II an die Platten. Um 14.30 Uhr bekommen es die Jungen II mit dem TSV Aichach und die Herren IV mit dem TSV Oettingen zu tun. Um 16 Uhr heißt es dann Daumendrücken für die Herren II beim Gastspiel beim TSV Gräfelfing II.