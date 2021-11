Keine Ferien in den Ferien

TTF Unteres Zusamtal „hui und pfui“ – Holzheim festigt Tabellenführung

Trotz Allerheiligen-Ferien waren die Tischtennisspieler recht aktiv in der vergangenen Woche. Gleich zweimal an die Platten traten in der Männer-Bezirksklasse A die TTF Unteres Zusamtal, für die heuer gilt: „Auswärts hui – zuhause pfui“. Auch den zweiten Saisonsieg feierten sie in fremder Halle beim nun Tabellenvorletzten Oettingen. Tags zuvor hatten sie, nicht einmal in Bestbesetzung, beim 5:9 Spitzenreiter Holzheim einiges abverlangt. Der SVH konnte sich neben seinem eigenen Erfolg außerdem über die erste Saisonniederlage des schärfsten Verfolgers TV Dillingen IV daheim gegen Auchsesheim freuen konnte.

Ausgeglichen wie das Punktekonto war die Bilanz des FC Gundelfingen II in der Bezirksklasse B: Der 3:9-Niederlage bei Mertingen II folgte ein knappes 9:6 über weiterhin sieglose Nördlinger. Das Landkreisderby mit Wertingen entschied Dillingen VI für sich – und übernahm damit die Tabellenführung.

In der 3er - Liga griff erstmals der SV Holzheim III ins Geschehen ein – mit einem 7:3-Sieg gegen Nachbar Villenbach III. In der Damen-Bezirksklasse A leistete Villenbach Tabellenführer Riedlingen beim 4:6 lange Gegenwehr. Besser machte es die zweite Mannschaft in der Gruppe Süd, die im Kellerduell gegen Kissing den ersten doppelten Punktgewinn feierte. Bei den Buben festigte Zusamaltheim seine Spitzenposition in der Jungen-Bezirksklasse A, wohingegen die TTF Unteres Zusamtal in Oettingen die obligatorische Niederlage kassierten.