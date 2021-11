Verletzungspech

Vor dem Abstiegskracher muss sich Dillingens Spitzenspieler abmelden

Im Abstiegskampf-Duell der Tischtennis-Verbandsoberliga beim TSV Deggendorf musste die erste Herrenmannschaft des TV Dillingen verletzungsbedingt auf Spitzenspieler Benedikt Hirner verzichten. Das Leid auf der einen Seite, war das Glück auf der anderen – zumal die Gastgeber erstmals in dieser Saison auf nahezu alle ausländischen Spieler zurückgreifen konnten. So standen im Aufgebot des TSV Deggendorf fünf tschechische Gastspieler. Und die freuten sich am Ende über einem 9:4-Heimerfolg.

Das Fehlen von Hirner machte sich bereits in den Doppeln bemerkbar, Dillingen geriet 1:2 in Rückstand. Uli Foag und Matthias Jörg konnten im vorderen Einzel-Paarkreuz, trotz ambitionierter Leistungen, wenig ausrichten. Gleiches geschah im mittleren Paarkreuz mit Michael Wojnarowicz und Sandro Hofmann. Das hintere Paarkreuz mit Dominik Keller und Manuel Pulci sorgte für ein Aufbäumen der Gäste – beide triumphierten. Zwischenstand: 3:6 aus TVD-Sicht. In der zweiten Einzelrunde konnte dann nur noch Hofmann punkten, sodass die Niederbayern mit 9:4 ihren ersten Saisonsieg einfuhren.

Einen deutlichen Erfolg mit 8:3 konnte die erste Damenmannschaft erringen. Die Herren V unterlagen beim Tabellenführer der Bezirksklasse A, dem SV Holzheim, knapp mit 6:9. Kampflos mit 9:0 und der damit einhergehenden Tabellenführung schlossen die Herren III das Wochenende ab.