Wenig los an den Platten

Kurios für den TSV Wertingen: Nur einmal angetreten, aber drei Wertungen

Nicht allzu viel geboten war diese Woche in den unteren Tischtennisligen der Region. In der Herren-Bezirksklasse A konnten die TTF Unteres Zusamtal ihren Sieg aus der Vorwoche in Auchsesheim nicht bestätigen – sie verloren zuhause knapp gegen Dillingen V, das sich, damit endgültig ins Mittelfeld der Tabelle absetzte.

Kuriose Situation in der Bezirksklasse B: Nur einmal gespielt (9:7 bei Mertingen III), aber dennoch vier Zähler eingefahren hat der TSV Wertingen, weil Gegner Bäumenheim nicht antrat. Gleichzeitig wurde die Partie gegen Harburg II allerdings für die Wertinger verloren gewertet.

Einen ärgerlichen Punktverlust leistete sich in der Bezirksklasse C der SV Holzheim II in Riedlingen. Dadurch konnte die SSV Höchstädt II, die bei Gundelfingen II 9:6 gewann, gleichziehen. Ein Unentschieden auf dem Schläger hatten die Damen des TSV Binswangen in der Bezirksklasse B Nord gegen Pöttmes II (Endstand 4:6), während in der Südgruppe Villenbach III in Waldstetten chancenlos war.

In der Jungen-BK A bleibt Zusamaltheim mit dem 9:1-Kantersieg gegen Oettingen Spitzenreiter Auchsesheim auf den Fersen, wogen die TTF Unteres Zusamtal nach einem 7:3-Erfolg in Gundelfingen durch die folgende Niederlage gegen die SSV Höchstädt vorerst den Anschluss verloren haben. (rw)

Foto: JuLei