Zusamtaler Auswärtserfolg ist hoch einzustufen

Gleich drei Siege für die Dillinger Bezirksklasse-B-Mannschaft

Kampflos bekommt der Tabellenzweite der Tischtennis-Bezirksklasse A, die Männer des TV Dillingen IV, die Punkte vom TSV Oettingen. Über ein solches Geschenk gefreut hätten sich sicher auch die TTF Unteres Zusamtal: Umso höher ist ihr Auswärtserfolg beim heimstarken TTC Auchsesheim einzustufen, den sie vor allem ihrem ungeschlagenen hinteren Paarkreuz mit Franz Mödl und Reinhard Gollinger verdanken.

Gleich drei Siege heimste in der Bezirksklasse B die sechste Mannschaft des TV Dillingen ein. Verdienter Lohn: Rang zwei hinter Überraschungsspitzenreiter Bäumenheim.

Das Nachbarschaftsderby der Bezirksklasse C entschied der SV Holzheim II für sich, der aus Binswangen beide Punkte entführte. Und auch für den TSV Binswangen II gab es eine Niederlage in der Bezirksklasse D gegen Dillingen VIII, das gleich noch den VfL Zusamaltheim 1:9 abfertigte. Das Gipfeltreffen der 3er-Liga gewann der TV Lauingen II knapp mit 6:4 (und einem Satz mehr) gegen den VSC Donauwörth II.

Weiter auf den ersten Sieg wartet in der Damen-Bezirksklasse A Süd der SV Villenbach II. Beim 4:6 gegen Mindelzell II war man aber schon knapp am ersten Punktgewinn dran. In der Nord-Gruppe tat sich der TV Dillingen II gegen Jettingen II unerwartet schwer (Endstand 6:4). Eine erwartete Niederlage gab es in der Bezirksklasse B für den TSV Binswangen gegen Langweid III.

Mit einem 7:3 über die SSV Höchstädt startete endlich der VfL Zusamaltheim in die Saison der Jungen-Bezirksklasse A. Erwartungsgemäß nicht stoppen konnte in der Bezirksklasse B der SV Holzheim Tabellenführer Kaisheim. Und in der Bezirksklasse C unterlag Villenbach knapp in Nördlingen, während Dillingen IV gegen Höchstädt II gar nicht erst antrat.