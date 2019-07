vor 1 Min.

Titelsammler

SG Gundelfingen im Kemptener Becken schnell unterwegs

Von Charlotte Joas

Sechs Bezirksmeistertitel gewannen die Gundelfinger Schwimmerinnen und Schwimmer bei den Meisterschaften in Kempten. Weil wegen der Wetterprognose nur einer von zwei Wettkampftagen ausgetragen wurde, konnten viele aktive nicht über alle ihre qualifizierten Strecken ins Becken springen.

Die meisten Titel sammelte Franziska Joas (Jahrgang 1993). Sie nutzte den Wettkampf als Vorbereitung auf die anstehenden Masters-Weltmeisterschaften in Südkorea. Über 200 Meter Freistil und 100 Meter Brust holte sie Platz eins in ihrer Altersklasse. Über die 50 Meter Freistil und Schmetterling gewann sie die offene Wertung der Frauen. Im 100-Meter-Brust-Finale verpasste sie knapp die Medaillenränge. So erging es auch Teamkollegen Lukas Stöss (1993), der sich eine 100-Meter-Rücken-Finalteilnahme erkämpfte und dort zum vierten Platz schwamm. Zudem gewann er über die 50 Meter Freistil und Schmetterling sowie 100 Meter Rücken in seiner Altersklasse den Meistertitel.

Im jüngsten Jahrgang 2010 traten drei Gundelfingerinnen erfolgreich an. Über 100 Meter Rücken siegte Viona Böswald vor Amelie Zierhut, die Zweite wurde. Allegra Hohdorfer schwamm mit neuer persönlicher Bestzeit zu Rang fünf. Über die 200-Meter-Freistil-Distanz freute sich Zierhut über die Bronzemedaille. Böswald erkämpfte sich den vierten und Hohdorfer den fünften Platz. Amelie Zierhut trat zudem noch über 100 Meter Brust an und wurde dort Siebte.

Bezirksmeisterin in der Altersklasse der Juniorinnen darf sich Mareike Wolf (2000) über 100 Meter Brust nennen. Sie fischte außerdem über 100 Meter Rücken eine Silbermedaille aus dem Wasser. Charlotte Joas erreichte zwei Vizetitel sowie einen dritten Platz und qualifizierte sich für das Brustfinale (Achte). Erfolgreich schwammen zudem die Schülerinnen Nina Markin (2009) und Emily Reß (2008). Markin platzierte sich über die 100 Meter Rücken und Brust im Mittelfeld. Emily Reß konnte wetterbedingt nur über 200 Meter Freistil an den Start gehen und erreichte mit herausragender persönlicher Bestzeit den sechsten Platz. Auch Martin (2008) und Evgeni Georgiev (2004) zeigten in Kempten gute Leistungen.

