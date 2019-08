vor 36 Min.

Top-Tipp in der Trinkpause

Fußball-Landesliga Südwest: Stefan Kerle gibt Stürmer Ost den entscheidenden Hinweis, der den Heimsieg des FC Gundelfingen gegen den TSV Jetzendorf einleitet.

Von Walter Brugger

Den Sieg wollte sich Stefan Kerle keineswegs ans Revers heften. Zwar war der Sportliche Leiter des FC Gundelfingen im Heimspiel gegen den Landesliga-Neuling TSV Jetzendorf vertretungsweise tonangebend, weil Trainer Martin Weng vom Verband gesperrt war und rund 50 Meter weiter unter den Zuschauern Platz genommen hatte, doch Kerle betonte nach dem 3:0 (1:0)-Erfolg gleich: „Die Mannschaft hat das umgesetzt, was ihr der Trainer die Woche über mit auf den Weg gegeben hatte.“

In erster Linie dürfte dies der Appell gewesen sein, Geduld zu beweisen. Denn die war bei den Grün-Weißen. Die Jetzendorfer setzten auf eine stabile Defensive, die sie auch dann nicht vernachlässigten, wenn sie in Ballbesitz waren. „Da haben wir uns anfangs zu abwartend verhalten, gerade die Innenverteidiger waren zwei, drei Mal zu zögerlich“, hatte Coach Weng von seinem erhöhten Sitzplatz aus erkannt und war froh, dass seine Schützlinge dies im Laufe des Spiels von selbst korrigieren konnten.

Dass der Tabellenführer nach 25 Minuten in Führung ging, hatte auch mit der kurz zuvor von Referee Patrick Höpfler verordneten Trinkpause zu tun. Kerle nahm sich Benedikt Ost, dessen vorherige Schussversuche überhastet und damit harmlos waren, zur Seite. Von Ex-Torjäger zu Stürmer sprach Kerle – und der Tipp war hilfreich. Zwar landete der Ball bei Osts Schuss nicht direkt im Netz, weil TSV-Keeper Dennis Pöllner noch abwehren konnte, allerdings nur zentral vor sein Gehäuse. Dort waren Philipp Schmid und Janik Noller in Position gelaufen, Noller stand einen Tick günstiger und bugsierte das Spielgerät über die Linie – 1:0.

Kurz darauf hätte auch Schmid treffen können, Keeper Pöllner hatte der stürmende Co-Trainer bereits bezwungen. Allerdings verhinderte der Pfosten das 2:0. Am Spielgeschehen änderte sich durch die Szenen grundsätzlich wenig. Jetzendorf lockerte den Defensivverband keineswegs. „Da war es wichtig, dass wir immer wieder den Ball haben laufen lassen. Die Mentalität, die Laufbereitschaft der Mannschaft war topp“, lobte Kerle. Schön anzuschauen war das nur bedingt, denn vors Tor kamen die Gärtnerstädter nur selten.

Die Geduld der Spieler, aber auch der Zuschauer, die im Gegensatz zu vergangenen Jahren nicht zu Murren begannen, wurde in der Schlussphase belohnt. „Ein Sonntagsschuss“, kommentierte Maximilian Braun sein 2:0, als er aus 25 Meter abzog und sich der Flatterball im letzten Moment unter die Latte senkte (74.). Kaum hatten die Grün-Weißen ausgejubelt, da hallte schon wieder der Torschrei durchs Schwabenstadion. Diesmal durfte sich der gerade eingewechselte Jonas Schneider feiern lassen. „Entscheidend war da die Vorarbeit. Wie sich Tarik Öz den verlorenen Ball zurückholte, wie sich Philipp Schmid dann im Zweikampf behauptete, das war schon sehr gut. Dass dann Jonas sofort abzieht und die Kugel vom Innenpfosten ins Tor prallt, war natürlich die Krönung“, freute sich Weng – und Kerle fügte hinzu: „Das ist einfach das Spielglück, das du brauchst, um erfolgreich zu sein.“ Was die Gundelfinger in dieser Saison zweifellos sind.

