vor 18 Min.

Torjäger wird Spielertrainer

TSV Unterringingen holt Mittelstürmer vom TSV Zusmarshausen

Der TSV Unterringingen und seine zweite Mannschaft, die mit ihrem Partnerverein als SG Unterringingen/Hohenaltheim aufläuft, präsentieren mit Mark-André Wimmer einen neuen Spielertrainer, der das Interimsgespann Jochen Mittring und Islam Nuraj nun ablöst. Der 31-jährige Mittelstürmer wechselt nach Angaben der beiden Abteilungsleiter Jens Schmidt und Jochen Mittring vom Fußball-Kreisligisten TSV Zusmarshausen zu den Kesseltalern. Wimmer hat bereits beim FSV Großaitingen Trainererfahrung gesammelt und ging in der Vergangenheit bis zur Bezirksliga auf Torejagd. Mit dem Offensivspieler will man zunächst schnellstmöglich den Klassenerhalt in der Kreisklasse Nord II sichern, um dann die Weichen für die nächste Saison stellen zu können. Aktuell steht der TSV Unterringingen in der unterbrochenen Saison der Kreisklasse Nord II mit 16 Punkten auf Rang zwölf. (her/pm)

