14:30 Uhr

Trainerwechsel beim SV Aislingen: Es kommt ein junger Coach

Plus Der SV Aislingen bekommt in Markus Kapfer einen jungen Coach, der aber viel Erfahrung hat. Was sich sonst noch im Verein ändert.

Von Elisabeth Sturm

Zur neuen Fußball-Saison übernimmt Markus Kapfer das Traineramt der Aislinger Kreisklassen-Kicker. Der 32-Jährige folgt auf Robert Walch. Dieser kam zur Rückrunde der Saison 2018/19 zum SVA und verabschiedet sich am Saisonende im beidseitigem Einvernehmen Richtung TSV Neusäß.

Kapfer zuletzt beim TSV Rain

Der neue Coach bringt trotz seiner jungen Jahre einiges an Erfahrung mit auf den Kapellenberg. Ehe ein Kreuzbandriss seine aktive Fußball-Karriere beendete, war er bis vor knapp acht Jahren Kreisligaspieler. Im Anschluss trainierte er die U12 und U13 des FC Heidenheim, bevor er drei Jahre lang die Zweite beziehungsweise Erste Mannschaft des BC Schretzheim übernahm. Zuletzt saß er beim TSV Rain auf der Trainerbank der U23. Parallel dazu erwarb Markus Kapfer zwei Trainerlizenzen.

Großes gegenseitiges Vertrauen

Der gebürtige Bergheimer berichtet von guten Gesprächen mit den Aislinger Abteilungsleitern: „Ich habe schnell gespürt, dass mir viel Vertrauen entgegengebracht wird. Dafür bedanke ich mich. Somit kam es schnell zur Entscheidung. Ich möchte Teil von diesem Team sein“, erklärt Kapfer: „Der SVA punktet durch seine Mentalität, darauf möchte ich bauen!“

Über die kurz- und langfristigen Ziele sind sich Markus Kapfer und die Fußballabteilungsleiter Benno Sailer und Stefan Uhl einig. „Auf dem Rasen heißt es, die Spiele zu gewinnen. Abseits davon gilt es, das Team als solches zu stärken und die Mannschaft spielerisch und taktisch weiterzubringen“, sagt Sailer. Und Uhl ergänzt: „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit unserem neuen Trainer.“

Lesen Sie auch:

Themen folgen