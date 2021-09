Abgehen wie die Feuerwehr

Vier Landkreis-Aktive beim „längsten Tag“ in Roth am Start

Das lange Warten hat nun doch ein Ende. Nachdem der ursprüngliche Termin (Juli 2020) für den legendären Langdistanz-Triathlon in Roth wegen Corona abgesagt wurde, musste auch der 2021-Termin (4. Juli) aufgrund der anhaltenden Pandemie auf das erste September-Wochenende verschoben werden. Durch ein strenges Hygienekonzept und mit reduzierter Teilnehmerzahl von 1800 Sportlern anstelle der 4000 Starter aus den Vorjahren steht nun die Ampel auf Grün – und vier Ausdauer-Athleten aus dem Landkreis Dillingen gehen am Sonntag auf die „ Ironman“-Distanz.

Das bedeutet 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und anschließend einen Marathon über 42 Kilometer laufen. Die Anmeldung für die begehrten Startplätze liegt für Bernhard Oberfrank (TV Lauingen/FFW Golling), Harald Winter (TRI TV Lauingen/FFW Schretzheim) sowie Rainer Wanek aus Höchstädt schon über zwei Jahre zurück. So hatten die Sportler nun über zwei Jahre Zeit zur intensiven Vorbereitung – was laut Wanek ja kein Nachteil sein muss, wenn man das erste Mal auf diese lange Distanz geht. „Natürlich steigt die Anspannung und Aufregung in den letzten Tagen vor dem Wettkampf enorm.“

Ebenso ergeht es Harald Winter, der auch zum ersten Mal die gesamte Distanz alleine absolviert, nachdem er in den Jahren 2018/19 als Radfahrer für eine Staffel im Einsatz war und so die Atmosphäre dieses einzigartigen Rennes mit dem in der Triathlon-Szene weltweit bekannten Solarer-Berg schon kennt. „Alleine die Gesamtdistanz dann durchzuziehen, ist aber natürlich nochmals eine ganz andere Hausnummer. Wie läuft es mit der Ernährung, hält das Rad? Und viele weitere Fragen gehen einem da kurz vor dem Wettkampf so durch den Kopf“, so Winter.

Mit seinem dritten Start auf einer Langdistanz bringt da Bernhard Oberfrank aus Bissingen schon mehr Erfahrung mit. Allerdings ist auch bei ihm die Aufregung vor so einem Rennen groß, was sich mitunter schon Tage vorher auf den Magen niederschlägt. Dazu hat der Körper bei der Erhöhung der Intensitäten nicht immer so wie gewollt mitgespielt. Oberfrank startet wie auch Winter zusätzlich in der Wertung der „Firefighter“ – der Weltmeisterschaft der FFW-Leute – auf der Langdistanz und hofft, seinen Vize-WM-Titel in seiner Altersklasse aus dem Jahr 2019 zu verteidigen.

Für Sabrina Klotz aus Gundelfingen, die für den Triathlonverein Günzburg startet, kam die Teilnahme recht überraschend. Bei einem Gewinnspiel Anfang Juni gewann sie ihren Startplatz und geht nun als die jüngste Gesamtteilnehmerin in der AK20 auf die Strecke. Ihre längsten Wettkämpfe waren bisher olympische Distanzen. So wird für die sehr gute Schwimmerin die lange Strecke eine Herausforderung.

Alle Aktiven hoffen, fit durch den Wettkampf zu kommen und nach dem „längsten Tag“, wie diese Distanz auch genannt wird, voller Emotionen ins Ziel im Rother Triathlon-Stadion einzulaufen. Der BR überträgt das Rennen am Sonntag ab 6.45 Uhr live. (hawi) Foto: sk