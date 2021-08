Triathlon

Lauingen fast schon „olympisch“

Triathlon unter Corona-Bedingungen: Die Rennräder, die sonst entlang der Herzog-Georg-Straße aufgereiht sind, stehen in diesem Jahr am Auwaldsee. Und auch die Läufer werden beim 15. VR-Triathlon am Sonntag in der Lauinger Innenstadt nicht zu sehen sein. Sie drehen ihre Runden am Auwaldsee.

Plus Ausdauersport: Der Triathlon mit 647 Aktiven findet am Sonntag rund um den Lauinger Auwaldsee statt. „Bayerische“ inklusive.

Von Hans Gusbeth

Während die Inzidenzen steigen und die Temperaturen sinken, bereitet man sich in Lauingen auf das erste sportliche Großereignis im Landkreis seit Langem vor. Denn insgesamt 647 Triathletinnen und Triathleten aus ganz Süddeutschland haben sich zum 15. VR-Triathlon am Sonntag angemeldet. Das ist rekordverdächtig, bringt aber Erich Gruber und sein Team mächtig ins Schwitzen. Denn der Chef der Triathlon-Abteilung des TV Lauingen muss in diesem Jahr mit Rahmenbedingungen kämpfen, die es so bisher noch nie gab.

