vor 7 Min.

Trügerische Sicherheit

Nur Platz vier garantiert eine weitere Schretzheimer Zweitliga-Saison

Nach der kurzen Weihnachtspause rollen wieder die Kugeln – bis zum Saisonende fallen die Kegel in den entscheidenden Partien um den Auf- und gegen den Abstieg.

Die Zweitliga-Frauen können als Tabellenvierte mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden sein. Besser gesagt, könnten. Denn der Schein trügt. Durch die neue Ligenstruktur in der kommenden Saison (die vier Zweiten Bundesligen werden auf drei zusammengefasst) ist ein verschärfter Abstieg vorprogrammiert. Nur die ersten vier Teams nach Abschluss der Saison haben einen Platz in der neuen Zweiten Bundesliga Süd sicher. Gegen den Tabellennachbarn Gaisbach aus Württemberg, der nur um einen Punkt schlechter als der BCS steht, gilt es daher, die Position zu halten. Das Hinspiel wurde unglücklich verloren.

Die Bayernliga-Herren können als Achter nicht zufrieden sein – trotz zuletzt guter Leistungen blieben die Erfolge aus. Im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten Hofdorf wird es schwer, die nötigen Punkte gegen den Abstieg zu holen.

Ein interessantes Heimspiel haben die BOL-Damen zu bewältigen. Im Lokalderby gegen Rain gilt es, den Verfolger auf Distanz zu halten. Die Bezirksliga-Herren wollen mit einem Sieg gegen Marktoberdorf weiter Anschluss an das Mittelfeld gewinnen. Beim Tabellenletzen Zuchering können die BL-Frauen weiter Boden gut machen Richtung gesichertes Mittelfeld. (hefr)

BCS-Spiele: Fr, 17.30 Uhr, Jugend – SpG LosNöGo.; Sa, 12 Uhr, Herren I – Hofdorf; 16 Uhr Herren II – Marktoberdorf; So, 12 Uhr Frauen II – Rain; 13.30 Uhr Zuchering – Frauen III, 14.30 Uhr Frauen I – Gaisbach

Nach der Winterpause geht Bayernligist Mörslingen an diesem Samstag um 14 Uhr bei SKC Bavaria Pasing auf die Bahnen. Beide Teams stehen aktuell bei 12:8 Punkten. Die Münchner gelten als sehr heimstark, wie die gespielten Ergebnisse zeigen. Auf der anderen Seite wird der Gast versuchen, an seine Auswärtsstärke anzuknüpfen. Um 12.30 Uhr tritt der SKK II beim FV Gerlenhofen zum nächsten Auswärtsspiel an. Ein Sieg für das Team um Kapitän Peter Laßmann wäre wichtig, um weiter in der Tabelle nach oben zu klettern. (be)

Weiteren SKK-Spiele: Samstag, 10 Uhr, Mörslingen IV – TV Dillingen; 12.30 Uhr, Frauen Mörslingen – Königsmoos; 15 Uhr, Mörslingen III – TV Lauingen II

