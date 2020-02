vor 38 Min.

Turm geopfert, Partie gewonnen

Der Erfolg von Korbinian Nuber reicht Dillingen aber nicht zum Gesamtsieg

Von Manfred Forscht

Der SC Dillingen kann wirklich nicht behaupten, dass diese Schach-Saison der Regionalliga Süd-West für ihn erfreulich verläuft. Teilweise werden hervorragende Partien gespielt, doch am Ende schaffen es einige Spieler nicht, ihre sicher geglaubten Punkte unter Dach und Fach zu bringen. Nach der völlig unnötigen Niederlage gegen Haunstetten II war es beim 3,5:4,5 gegen Gast und Tabellennachbarn Roter Turm Altstadt nicht viel anders.

Mit einem Sieg hätte Dillingen den Anschluss an die Tabellenspitze wahren können, stand am Ende aber mit leeren Händen da. Dabei begann die Begegnung recht erfreulich für den Gastgeber. Vitus Lederle sorgte in einer Kurzpartie für die schnelle Führung, die Uli Kapfer mit einer tollen Angriffspartie ausbaute. Mit einem Mehrbauer sah Christian Billing wie der sichere Sieger aus. Er spielte nicht konsequent zu Ende – und gab auf.

Eine sehenswerte Partie spielte Korbinian Nuber gegen die jugendliche Weißrussin Marharyta Khrapko. Nach einem Turmopfer erreichte er die Gewinnstellung und stellte das Zwischenergebnis auf 3:1. Arthur Giss stand im Mittelspiel gut, dann verlor er die Qualität und die Partie. Wolfgang Bauer erging es ebenso. Nachdem Helene Giss ein Remis erreicht hatte, entschied die letzte Partie von Uli Bäuml die Begegnung. Im Turmendspiel hatte er einen Mehrbauern, setzte ungenau fort und musste nach einer Mammutpartie von 92 Zügen seinem Gegner zum Sieg und damit zum 3,5:4,5-Endstand gratulieren. Am 1. März findet das nächste Spiel gegen Rochade Augsburg statt.

Gegen den ungeschlagenen Tabellenführer Airbus Helicopters Donauwörth hatte die „Zweite“ des SCD wenig zu bestellen. Sie gewann keine Partie. Manfred Forscht, Benedikt Tratzmiller, Eduard Sawicki und Nicole Nentwig spielten remis. Peter Richtmann, Simon Neipp, Anton Mok und Steffen Perkuhn verloren.

