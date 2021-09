Turnen

17:46 Uhr

Blut und Schweiß, aber keine Tränen beim TSV Buttenwiesen

Erik Mihan musste seine Übung an den Ringen ein zweites Mal antreten – mit blutender Wunde: Ein Riemchen war gerissen. Er konnte trotzdem lachen, auch weil sein TSV Buttenwiesen zum Saisonstart klar gegen die TG Allgäu gewann.

Plus Turnen: Der Zweitligist Buttenwiesen erkämpft klaren Auftakterfolg gegen die Gäste aus dem Allgäu.

Von Florian Raab

Mit großem Einsatz konnte der TSV Buttenwiesen einen deutlichen Sieg gegen die TG Allgäu feiern. Das starke 51:23 bedeutete ein Traumstart in die neue Saison der 2. Kunstturn-Bundesliga. Auch die Gerätewertung ging mit 9:3 an die Zusamtaler – samt der wichtigen Punkte zum Saisonbeginn, die am Ende entscheidend sein können. Der Erfolg war aber mit Blut und Schweiß erkämpft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen