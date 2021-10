Turnen

Buttenwiesens Kantersieg in heimischer Halle

Buttenwiesens Erik Mihan, hier an den Ringen, wuchs gegen die TG Haunauerland über sich hinaus und holte insgesamt 22 Gerätepunkte.

Plus 2. Kunstturn-Bundesliga: Die Riege des TSV Buttenwiesen entscheidet auch den dritten Saison-Wettkampf für sich. Für die Fahrt nach Kirchheim sind noch Fanbus-Plätze frei.

Von Florian Raab

Mit 73:12-Scorepunkten feierten die Turner des TSV Buttenwiesen einen deutlichen Zweitliga-Heimsieg gegen die TG Hanauerland und liegen weiterhin punktgleich mit Pfuhl an der Tabellenspitze. Beim souveränen Erfolg in der Riedblickhalle konnte auch jedes Gerät gewonnen werden, sodass der TSV in dieser Zählung mit 12:0 das bestmögliche Ergebnis erzielte.

