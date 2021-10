Turnen

vor 17 Min.

Der TSV Buttenwiesen triumphiert beim Favoriten

Plus 2. Kunstturn-Bundesliga: Buttenwiesen legt am Boden den Grundstein für den Sieg beim TV Schiltach. Allerdings tritt der TSV die Heimreise auch mit einem weinenden Auge an.

Von Luitpold Friedel

Aus einem nervenaufreibenden Duell im Schwarzwald ging der TSV Buttenwiesen als Sieger hervor. Die Zusamtaler Zweitliga-Turner setzten sich nach unglaublich spannendem Wettkampf mit 32:39 beim gastgebenden Favoriten TV Schiltach durch. Erst beim vorletzten Zweiter-Duell konnte Kapitän Fabian Ullrich den Sieg für seine Mannschaft sichern. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge ging es dann aber auf die Heimreise, denn Rainer Maiershofer hat sich eine Schulterverletzung zugezogen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

