Turnen

vor 33 Min.

Der TSV Buttenwiesen will diesmal hoch hinaus

Wie hier Erich Mihan am Reck möchten die Turner in dieser Saison in der 2. Bundesliga Süd hoch hinaus. Am Ende soll ein Spitzenplatz herausspringen.

Plus Turnen: Bei der am Samstag beginnenden Zweitliga-Saison peilen die Zusamtaler nach einigen bescheidenden Jahren einen Spitzenplatz an. Bis zu 500 Fans dürfen trotz Corona in der Riedblickhalle ihr Team anfeuern.

Von Günther Herdin

Blicken die Turner des TSV Buttenwiesen auf die letzten beiden Jahre vor Corona zurück, dann werden sie nicht gerade ein Lächeln in ihre Gesichter bekommen. Denn sowohl 2018 als auch 2019 wurde gerade mal mit jeweils einem Saisonsieg der Abstieg aus der 2. Bundesliga Süd verhindert. Dies soll, nachdem im vergangenen Jahr die Saison nach nur einem Wettkampf abgebrochen wurde, heuer ganz anders werden. „Wir peilen einen Spitzenplatz an“, sagt einer der beiden Kapitäne, Florian Raab. Der 28-Jährige will zwar nicht von einem möglichen Titelgewinn sprechen, doch Platz zwei oder drei hält er für durchaus möglich. Als Meisterschaftsfavorit gehe nach Ansicht Raabs der TSV Pfuhl ins Rennen. Das Team aus dem Neu-Ulmer Stadtteil gastiert am sechsten Wettkampftag (6. November) in der Riedblickhalle.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen