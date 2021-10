Die Konzentration in Kirchheim hochhalten

Die Zweitliga-Riege des TSV Buttenwiesen peilt den vierten Saisonerfolg an

Nach bislang drei Saisonerfolgen in drei Wettkämpfen (zwei davon daheim), peilen Buttenwiesens Zweitliga-Turnier ihren zweiten Auswärtssieg an. Hoch motiviert gehen sie am Samstag ab 16 Uhr (Rauner-Sporthalle) beim VfL Kirchheim/Teck an die Geräte. Bislang können die Zusamtaler als einzige Riege den punktgleichen Titelfavoriten TSV Pfuhl Paroli bieten. Der direkte Vergleich mit Pfuhl steht übrigens am sechsten Wettkampftag (6. November) in der Riedblickhalle auf dem Terminplan.

Doch zunächst gilt die volle Konzentration der Aufgabe in Kirchheim. Nachdem die TSV-Mannschaft auch den dritten Wettkampf gewinnen konnte, ist sie dem Saisonziel, einer Platzierung in der oberen Tabellenhälfte, einen weiteren Schritt nähergekommen. An diese Erfolge soll nun in Kirchheim angeknüpft werden. Buttenwiesens Mannschaftsführer Markus Sommer kann auch dieses Wochenende wieder aus den Vollen schöpfen. Alle Turner sind gesund – bis auf einen: Rainer Maiershofer fällt weiterhin verletzt aus. Die Aufstellung ist noch offen, durch die große Breite im Kader der Zusamtaler kann das Taktikteam an jedem Gerät auf unterschiedliche Athleten zurückgreifen, um für jede Situation gewappnet zu sein.

Beim TSV möchte man derweil noch nicht von einem möglichen Titelgewinn sprechen, gilt doch Pfuhl nach wie vor als Topfavorit. Und auch das starke Team von Exquisa Oberbayern turnt vorne mit. Die Duelle mit diesen beiden Konkurrenten stehen für den TSV noch aus, die aktuelle Tabellensituation könnte also etwas trügerisch sein.

Die Kirchheimer rangieren aktuell mit nur einem Sieg auf dem sechsten Tabellenplatz, werden aber von den Gästen aus Buttenwiesen keinesfalls unterschätzt, die sich auf ein umkämpftes Duell einstellen. Tagesziel am Samstag ist, den vierten Wettkampf für sich zu entscheiden und die Punkte mit ins Zusamtal zu entführen.

Für den Wettkampf in Kirchheim ist ein Fanbus geplant. Noch gibt es einige wenige freie Plätze (Infos: www.tsv-buttenwiesen.de).