Ein früher Spitzenkampf für Buttenwiesen

Kunstturnen: Nach den starken Leistungen beider Riegen zum Zweitliga-Start heißt es beim Duell am Samstag in Schiltach Erster gegen Tabellenzweiten Buttenwiesen.

Nach dem ersten Wettkampftag vor Wochenfrist treffen in der 2. Kunstturn-Bundesliga Süd am Samstag die zweitplatzierten Gäste vom TSV Buttenwiesen auf den aktuellen Tabellenführer und Gastgeber TV Schiltach. Beiden Riegen standen sich in der vergangenen und letztlich annullierten Corona-Saison 2020 nicht gegenüber. Somit ist das letzte Duell mit Schiltach nun schon zwei Jahre her. Damals war der TSV Buttenwiesen von einer überaus starken Schiltacher Mannschaft mit 61:22 Scorepunkten deutlich bezwungen worden.

Buttenwiesens Abschied vom Gastgeber

Trotz der langen Anreise wollen und können die Zusamtaler Turner diesmal dem TV Schiltach auf Augenhöhe entgegentreten. Beide Mannschaften starteten mit starken und stabilen Leistungen in die Saison. Der anstehende Wettkampftag verspricht daher spannenden Duelle an allen sechs Geräte. Um auswärts erfolgreich zu sein, will Buttenwiesen auf die gute Heimleistung beim klaren Erfolg gegen die TG Allgäu in Schiltach noch eine Schippe draufpacken. Für die Schiltacher Mannschaft ist es ihre letzte Saison in der Deutschen Turnliga, aus der sie sich im November nach dem abschließenden Wettkampf zurückziehen wird.

