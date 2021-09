Turnen:

09:53 Uhr

Endlich wieder „Hexenkessel“

Der Ukrainer Yevgen Yudenkov (Bild) war bei Olympia in Tokio dabei und geht gegen die TG Allgäu für Buttenwiesen an die Geräte.

Plus Turn-Saisonauftakt: Der Zweitligist TSV Buttenwiesen erwartet am Samstag alte Bekannte aus dem Allgäu.

Von Florian Raab

Gegen einen „alten Bekannten“ startet der TSV Buttenwiesen am Samstag in die neue Saison der Zweiten Turnbundesliga: Die TG Allgäu tritt ab 18 Uhr in der Riedblickhalle an die Geräte. In den vergangenen Jahren haben sich die beiden Vereine spannende Duelle mit unterschiedlichen Ergebnissen geliefert. Das letzte Duell im Jahr 2019 und damit vor der Corona-Zwangspause konnten die Allgäuer mit 43–33 Scorepunkten knapp gewinnen. Die Revanche im Jahr 2020 musste dann wegen der Pandemie ausfallen, die Saison wurde abgebrochen.

