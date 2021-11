Turnen

Erstligareife Gäste beim TSV Buttenwiesen

Plus Turnen: Im Spitzenduell der Zweiten Bundesliga gegen Pfuhl verliert Buttenwiesen vor allem an den Ringen und am Reck zu viele Punkte – und damit letztlich 17:37.

Von Florian Raab

Mit 17:37 Scorepunkten und 3:9 nach Gerätepunkten geht der letzte Heimwettkampf des TSV Buttenwiesen in dieser Turnsaison relativ deutlich an die favorisierten Gäste vom TSV Pfuhl. Nachdem sich das vorentscheidende Topduell um den Titel in der Zweiten Bundesliga durchaus offen und spannend gestaltet hatte, zeigen die Pfuhler am Reck ihr Können und zogen letztlich deutlich davon.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

