Turnen

11:29 Uhr

Fünfter Wettkampf, fünfter Sieg für Buttenwiesen

Plus 2. Kunstturn-Bundesliga: Der Heimerfolg des TSV Buttenwiesen gegen Exquisa Oberbayern fällt unerwartet deutlich aus. Kommendes Wochenende ist Pause, dann kommt der Tabellenführer zum vorentscheidenden Duell ins Zusamtal.

Von Florian Raab

Mit 60:21 Scorepunkten und einem Geräteverhältnis von 11:1 gewinnt der TSV Buttenwiesen auch seinen fünften Wettkampf dieser Saison in der Zweiten Kunstturn-Bundesliga und ist damit wie Co-Tabellenführer und Meisterschaftsfavorit TSV Pfuhl weiterhin ohne Punktverlust. Die Siegesserie von Exquisa Oberbayern gegen die Zusamtaler konnte nach vier langen Jahren am Samstagabend in der Riedblickhalle gebrochen werden. Dies gelang mit einer durchweg starken Leistung an allen Geräten. Nach einer Woche Pause geht es dann am 6. November weiter – erneut in der heimischen Halle und gegen die Riege aus Pfuhl.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen