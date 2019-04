04:41 Uhr

Über Umweg zum Landsliga-Aufstieg

Tischtennis: Dillinger „Zweite“ stellt sich erfolgreich dem Relegations-Dreikampf.

Von Fabian Wittke

Nachdem vor kurzem die zweite Tischtennis-Herrenmannschaft des TV Dillingen die Saison auf Bezirksoberliga-Rang zwei beendet hatte, wollte sie über die Relegation den Aufstieg in die Landesliga Westsüdwest feiern. Gegner waren da Gastgeber TTF Bad Wörishofen, der gegen den Abstieg spielte, und die SG Dösingen aus der BOL-Schwaben Süd.

Die beiden TVD-Konkurrenten standen sich bei diesem Dreikampf als erste gegenüber. Die Gastgeber aus dem Allgäu gewannen die Partie mit 9:5. Gegen die SG Dösingen legten die Dillinger einen fulminanten 3:0-Start hin. Michael Wojnarowicz, zuvor noch an der Seite von Matthias Jörg erfolgreich, musste dann im ersten Einzel den ersten Gegenpunkt zulassen. Marco Müller stellte im Anschluss auf 4:1. Im mittleren Paarkreuz erfolgt bei Sieg Jörg und gleichzeitiger Niederlage von Manuel Pulci Punkteteilung – 5:2. Hermann Keller und sein Sohn Dominik bauten die Führung aus, ehe Müller unterlag und Dösingen nochmals verkürzte. Wojnarowicz und Jörg sorgten dann für einen ungefährdeten 9:3-Sieg und für die Gewissheit, dass gegen Bad Wörishofen ein Unentschieden reichen zum Aufstieg würde.

Dillingen steckt Rückstand weg

Schnell befanden sich die TVD-Cracks dann gegen Dösingen mit 0:2 in Rückstand. Das Duo Keller/Keller sowie Müller glichen postwendend wieder aus. Doch der Gastgeber zog im Anschluss über Wojnarowicz und Pulci auf 2:4 weg. Jörg drehte einen 1:2-Satzrückstand und blies zum Angriff. Erneut waren es beide Kellers, die ungeschlagen blieben und die Führung besorgten. Müller und Wojnarowicz bauten diese auf 7:4 aus. Jörg unterlag unglücklich im fünften Satz mit 13:15, ehe Pulci durch ein klares 3:0 den so wichtigen achten Punkt und den Aufstieg klarmachte. Als noch H. Keller siegte, war der Jubel groß.

Der letzte Akt in dieser Saison gehört nun der TVD-„Ersten“. Auch sie wurden Vizemeister und tritt am kommenden Samstag beim abstiegsbedrohte Oberligisten TSV Starnberg an. Dritter im Kampf um einen Platz in der Oberliga Bayern ist der Vizemeister aus der Bayernliga Nord TSV Ansbach. Die Dillinger spielen um 14 Uhr gegen Favorit Starnberg und um 18 Uhr gegen Ansbach. Anmeldungen für den Fanbus sind per E-Mail möglich an info@tischtennis-dillingen.de (Abfahrt: 12 Uhr)

