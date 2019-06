vor 56 Min.

Unglücklich

Dillinger Herren steigern sich in den Doppeln, schaffen die Wende aber nicht mehr

Von Ute von Egloffstein

Die Tennis-Herren I des TC Dillingen unterlagen beim TC Friedberg II sehr unglücklich mit 4:5. Nach Einzelsiegen von Ojas Rathee an Position 1 und Julian Zaune (6:1, 5:7, 10:8) stand es 4:2 für den Gastgeber. Drei Doppelsiege wurden nun benötigt, weshalb alle Dillinger nochmals eine deutliche Leistungssteigerung zeigten. Rathee/Nicolai Konrad siegten klar mit 6:4/6:3. Die Aufholjagd von Alexander Konrad mit Leon Pfeiffer wurde nicht belohnt. Es kam zu einem dramatischen 3:6/7:5/8:10.

Die Herren 30 traten in der Landesliga gegen den ESV Spfrd. Neuaubling an. Der angeschlagene Daniel Oszfolk konnte seinen Gegner in die Knie zwingen. Thilo Rinkenburger gewann klar mit 6:3 und 6:2. Engelbert Ebert unterlag in einem unglücklichen Match-Tiebreak. Drei Doppelsiege waren trotz Einsatz und Kampf nicht mehr zu holten. Letztlich mussten sich die Gäste unter Wert mit 2:7 geschlagen geben.

Im Spitzenspiel der Junioren I siegte alleinig Teamleader Leon Pfeiffer mit 7:6 und 6:3 im Einzel. Jacob Koch/David Meier gewannen im Doppel 6:3/7:6 und Pfeiffer mit Leopold Famulla mit 6:3/3:6/0:8. So gelang der verdiente Ausgleich und die Truppe liegt weiterhin punktgleich mit Donauwörth an der Tabellenspitze .

Weitere Ergebnisse: Herren II – TSV Offingen 0:9; Junioren II – TSV Balzhausen 3:3; Juniorin-nen – TC Bäumenheim 1:5; Mädchen – TC Friedberg 0:6; Bambini U12 – TSV Zusmarshausen 2:4. Foto: Habermeier

