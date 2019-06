vor 6 Min.

Unsere Teams schnappen sich die Pokale aus dem Nachbarlandkreis

Beim Clubvergleichswettkampf in Donauwörth messen sich viele Sportler. Auch die Gundelfinger und Höchstädter sind dabei. Ihre Ergebnisse

Von Charlotte Joas und Melina Jäger

Der alljährliche Clubvergleichskampf des Schwimmvereins Donauwörth fand auch dieses Jahr bei bestem Wetter im dortigen Freibad statt. Die Möglichkeit, sich in spannenden Staffelwettkämpfen zu messen, wurde von den Gundelfinger und Höchstädter Schwimmerinnen und Schwimmern ausgiebig genutzt. Mit viel Eifer sprangen dabei zwei Pokale für die Gundelfinger Siege mit der achtmal 50-Meter-Freistil- und Rücken-Staffel heraus. Die siegreiche Besetzung bestand aus: Lukas Stöss, Franziska (beide Jahrgang 1993) und Charlotte Joas, Maurice Kewitz (beide 1996), Hanna Buelens (2005), Mareike Wolf (2000), Gregor Sonnauer (1998) sowie Evgeni Georgiev (2004). Die jüngeren Schwimmerinnen Nina Markin (2009), Pia Buelens, Emily Reß (beide 2008) und Amelie Zierhut (2010) bewiesen sich in der vier-mal 50-Meter-Lagen-Staffel, indem sie sich den zweiten Rang erschwammen.

Zudem startete dieses Team mit Helena Zeller und Martin Georgiev (beide 2008) in den sechsmal 50-Meter-Brust- und Freistil-Staffeln. Dabei schrammten sie beide Male knapp am Podest vorbei und landeten auf dem undankbaren vierten Platz. In der viermal 100-Meter-Lagen-Staffel erschwammen sich Lukas Stöss, Alexander Bachmann (1992), Gregor Sonnauer und Evgeni Georgiev den dritten Platz. Die Damen-Staffel mit Mareike Wolf, Charlotte Joas, Hanna Buelens und Franziska Joas musste sich hingegen mit dem fünften Rang zufriedengeben. Äußerst gute Leistungen erbrachten die Gundelfinger auch im Einzel.

So konnte sich Amelie Zierhut sowohl über 200 Meter Rücken als auch über die Freistildistanz die Goldmedaille umhängen lassen. Auch Allegra Hohdorfer freute sich über eine silberne sowie drei Bronzemedaillen. Als Vorbild könnte ihnen Franziska Joas gedient haben, die über die 100 Meter Brust, Freistil und Schmetterling der Konkurrenz davonschwamm. Weitere Medaillen steuerten Lukas Stöss und Mareike Wolf bei, die beide jeweils zwei Silbermedaillen über 100 Meter Freistil und Rücken gewannen. Zudem erkämpften sich Evgeni Georgiev und Gregor Sonnauer je einen zweiten und dritten Platz.

Maurice Kewitz und Emily Reß freuten sich über je eine Bronzemedaille. Weitere hervorragende Einzelleistungen ohne Platzierung erbrachten Hanna Buelens, Helena Zeller, Martin Georgiev, Michelle Kornelson und Pia Buelens sowie Alexander Bachmann.

Für die insgesamt 30 Starts traten für den Höchstädter Verein sechs Schwimmer an. Veronica Giss (2008) holte eine Gold-, eine Bronze- und zwei Silbermedaillen. Barbara Sailer (2006) erschwamm für das Team eine Bronzemedaille. Michael-Valentino Götz (2008) überzeugte mit zwei Silber- und einer Bronzemedaille. Die meisten Goldmedaillen bekam diesmal die Top-Schwimmerin Milena Ligorio (2011), die dreimal die Goldmedaille nach Hause brachte.

Besian Quni (2007) konnte zum Teil seine Bestzeit erheblich verbessern. Obwohl die Konkurrenz sehr stark war, schaffte es Dimitri Kitajew (2005) in jeder Disziplin ins Mittelfeld. Milena Ligorio erreichte außerdem die punktbeste Leistung der weiblichen Teilnehmer im Jahrgang 2011.

