Unterliezheim

18:20 Uhr

Ein Unterliezheimer auf dem Weg zum Profifußballer

Plus Der Unterliezheimer Michael Knötzinger hofft in Florida, doch noch Profi werden zu können. Wie es dazu kam und wie gut seine Chancen stehen.

Von Christian Schuster

Am 12. August steigt Micheal Knötzinger ins Flugzeug. Das Ziel des Unterliezheimers: Florida. Nicht, um dort Urlaub zu machen. Er lebt seinen Traum. Der Fußballer, der in der abgelaufenen Saison in der Regionalliga Bayern beim TSV Rain spielte, hat in dem Bundesstaat im Süden der USA an einem College ein Stipendium erhalten. Jetzt hofft Knötzinger auf den Draft in der Major Soccer Liga. Somit könnte er sich seinen Traum, Profifußballer zu werden, in Amerika doch noch erfüllern. Dabei startete seine Karriere ganz klassisch im Dorfverein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

