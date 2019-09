vor 28 Min.

Verletzung, „Rot“, noch zwei Verletzungen

Gundelfingens Trainer bilanziert Niederlage in Allach: „Ein Tag zum Vergessen!“

Die Landesliga-Handballer des TV Gundelfingen verloren ihr zweites Auswärtsspiel beim TSV Allach glatt mit 18:32-Toren. Bereits vor dem Anpfiff war klar, dass Kreisläufer Nico Ruchti krankheitsbedingt nicht zur Verfügung steht. Beim Aufwärmen ereilte das Trainerteam der nächste Schock, als sich Kapitän Tobias Bauer eine Muskelverletzung zuzog und somit ebenfalls nicht mitwirken konnte.

„Wir müssen heute noch mal enger zusammenrücken und füreinander kämpfen“, fordert deshalb TVG-Trainer Oliver Bleher vor der Partie. Beide Teams begannen nervös, die erste Halbzeit war geprägt von technischen Fehlern und improvisierten Aufstellungen. Nach 20 Minuten der nächste Schock für den TVG. Markus Schreitt knickte in einer Abwehraktion unglücklich um und musste vom Feld geführt werden. Auch für ihn war die Partie damit vorzeitig beendet. Sichtlich geschockt gab der TVG das Spiel nun aus der Hand und lag zur Pause zwei Tore zurück. „Wir müssen jetzt dran bleiben“, fordert Bleher in der Kabine. Ein Ansinnen, das sein Team nicht umsetzen konnte, zumal Andreas Gutbrod die Rote Karte sah. Der Gastgeber zog davon. Mitte der zweiten Halbzeit verletzte sich der nächste TVG-Kreisläufer: Christoph Gerstmayr musste mit Problemen an der Wade raus. Eine Minute vor dem Ende rundete Marco Krumscheid die Verletztenakte ab (Fuß). „Einen solchen Tag wie heute kann man eigentlich nur vergessen!“, resümiert Co-Trainer Markus Bauer. (MSCH)

Spielfilm: 1:3, 4:6, 11:13 – 14:20, 18:32

TV Gundelfingen: Brucker, Lischka; Frieß (1 Tor), Schaarschmidt, Gerstmayr (1), Hander, Bauer, Gutbrod (1), Krumscheid (3), Frömel (8), Deininger, Hegele (2), Schreitt (2)

Die Damen I dagegen haben ihr BOL-Auftaktspiel mit 21:15 gegen den VfL Leipheim gewonnen. Der Sieg hätte dabei noch deutlicher haben können. Schon zum Start setzte Gundelfingen auf die wichtigste Stütze dieses Spiels – die Defensive. Im Angriff war das Spiel noch zu statisch, wenn auch vielseitig. Neben Einzelaktionen und Spielzügen funktionierten die Wechsel und Anspiele auf Linksaußen gut. Sarah Haselmeier traf so bis zum Wechsel fünfmal. In der zweiten Hälfte wollten die Spielerinnen nun vor allem mehr Tore. Die Abwehr war weiterhin gut, im Tor hielt Lena Pertler stark. Fehlpässe und unpräzise Torabschlüsse verhinderten letztlich ein deutlicheres Ergebnis für den TVG. Das Trainergespann Christof Traut/Cindy Huber war aber insgesamt durchaus zufrieden mit der Vorstellung. (vmö)

Spielfilm: 3:1, 9:3, 11:7 – 15:9, 19:12, 21:15

TV Gundelfingen: Pertler; Kerler (1), Gerstmayr (2), K. Gerstmayr, Haselmeier (8/3 Siebenmeter), Bamberger (2), Jen. Kling, Jana Kling (2), Bergbreiter (4), Eckmaier, Beutmiller (2)

Im Bezirksklassen-Duell der zweiten Mannschaften erreichten die Damen II ein 14:14-Remis in Königsbrunn – mit einer gut gefüllten Auswechselbank und zwei Torhüterinnen. Ein Überzahlspiel sowie ein Siebenmeter brachte dem TVG eine Zwei-Tore-Führung zur Pause. Zeitstrafen in der zweiten Spielhälfte erschwerten es den Gärtnerstädterinnen das Handball-Leben. So zog Königsbrunn II vorbei, ehe dem Gast knapp vor Ende noch das Ausgleichstor gelang. (tvg)

TV Gundelfingen: Simonyi, Huber; M. Hopf (3 Tore), S. Hopf, Kunisch, Wiest, Daucks, Schwenkreis, Kaspar, Kahraman (5/4), Hörger, Dörflinger (6)

