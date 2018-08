Verpasster Sieg?

vor 42 Min.

FCG-Neuzugang Daniel Cesar Viana dos Santos war zweimal schneller als der Memminger Keeper Fabio Zeche. In dieser Szene bringt der Brasilianer die Grün-Weißen per Kopf mit 1:0 in Führung.

Fußball-Landesliga Südwest: Der FC Gundelfingen holt mit dem 2:2 gegen den FC Memmingen II den ersten Heim-Zähler. Warum Trainer Weng trotzdem enttäuscht ist.

Der erste Heimpunkt nach zuvor drei Pleiten ist unter Dach und Fach. Doch so richtig Freude kam bei den Landesliga-Fußballern des FC Gundelfingen über das 2:2 (1:2) gegen den FC Memmingen II nicht auf. „Ich weiß selbst nicht, ob das jetzt ein gewonnener Punkt war – oder zwei verlorene Zähler“, gab FCG-Coach Martin Weng zu.

Dafür, dass es ein gewonnener Punkt war, spricht die erste Halbzeit. „Die war katastrophal. Zum ersten Mal in dieser Saison hat mich die Mannschaft enttäuscht. Der Auftritt war unerklärlich“, so Weng, der später meinte, „dass wir uns über ein 0:3 nicht hätten beschweren dürfen.“ Tatsächlich lagen die Grün-Weißen nur 1:2 zurück – und selbst das war irgendwie überflüssig. Denn nachdem die Memminger einige Chancen hatten liegen lassen, ging der FCG überraschend in Führung. Beim weiten Zuspiel von Elias Weichler waren sich die Allgäuer uneins. Auch Keeper Fabio Zeche zögerte und wurde von Daniel Cesar Viana dos Santos per Kopf bezwungen (30.).

Die Minuten unmittelbar vor der Halbzeitpause sind in dieser bislang so holprigen Saison der Gundelfinger ganz entscheidende. So auch diesmal. FCG-Keeper André Behrens hatte den Ball bereits in seinen Händen, als er ihn plötzlich fallen ließ und Markus Notz zum 1:1 abstaubte. Behrens reklamierte erfolglos, dass er im Fünfmeterraum noch leicht bedrängt worden war. Und vier Minuten später lag der Ball schon wieder in seinem Gehäuse. Nach dem Ballgewinn ging es beim FCM blitzschnell nach vorne – und Marco Nickel köpfte zum 1:2 ein.

Dass Weng hinterher überhaupt von einem verpassten Sieg sprach, hatte mit dem Auftreten der Seinen nach dem Seitenwechsel zu tun. Mut machte der schnelle Ausgleich, als Daniel Cesar Viana dos Santos den bis dahin besten Spielzug mit dem 2:2 (50.) abschloss. Und noch einmal traf der Stürmer, doch diesmal sah der Schiedsrichter-Assistent den Doppel-Torschützen im Abseits. Eine vertretbare Entscheidung, während Manuel Müller damit haderte, dass Schiedsrichterin Miriam Bloß bei einem Foul an ihm den Strafstoßpfiff verweigerte. Doch es gab auch so noch reichlich Chancen, den Siegtreffer zu markieren. „In einer Szene können wir gleich vier Tore machen“, haderte Coach Weng, als erst Stefan Winkler von Edgar Weiler der Ball vom Fuß gegrätscht wurde, Johannes Hauf Keeper Zeche mehrmals nicht überwinden konnte und schließlich A-Junior Jan-Luca Fink die sich auftuende Lücke erkannte, aber im Nachschuss knapp am Pfosten vorbeizielte (77.). (wab)

