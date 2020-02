vor 52 Min.

Verstärkung für Höchstädts Kicker

Fußball: Drei Zugänge zur Winterpause, die Vorbereitung läuft. Zwei aus der "Zweiten" sind aber weg.

Endlich wieder auf den Rasen ging es für die Kreisliga-Fußballer der SSV Höchstädt am vergangenen Dienstag, als Coach Ümit Tosun seine Kicker zum Vorbereitungsstart bat. Mit wöchentlich drei Trainingseinheiten wollen sich die Rothosen auf den schwierigen Kampf um den Klassenerhalt in der Kreisliga Nord vorbereiten.

Rückkehr nach Höchstädt

Bereits seit Mitte Januar legten sie mit umfangreichen Laufeinheiten, Training im vereinseigenen Fitnessstudio sowie Einheiten unter Anleitung von Personalcoach Cello Teichmann hierfür die konditionellen Grundlagen. Verstärkung erhält der Kader durch drei Winterneuzugänge. Während SSV-Urgestein Patrick Wanek von der SSV Glött zu seinem Heimatverein zurückkehrt, sind Firat Ece und Emanuel Craciunesc neu im SSV-Dress. Mit dem 30-jährigen Ece vom TSV Altheim/Alb stößt ein spielstarker Mittelfeld-Allrounder zum Kader, während der junge Rumäne Craciunesc seit kurzem in Höchstädt wohnt und als schneller Flügelstürmer gilt.

Ab nach Wortelstetten

Nach der Winterpause nicht mehr im SSV-Trikot aktiv sind die Brüder Pierre und Marvin Süß (beide Höchstädt II), die sich dem SV Wortelstetten anschlossen. Zudem trennten sich die Verantwortlichen von Co-Trainer Franz Dirschinger, der auch selbst in der „Zweiten“ noch aktiv die Fußballschuhe schnürte. (JOEB)

Testspiele: VfL Großkötz – SSV (Sa., 22.2., 15 Uhr, Spielort: Wertingen), SSV – SV Oberelchingen (So., 1.3., 15 Uhr), SSV – TG Lauingen (So., 8.3., 15 Uhr), SSV – FC Donauried (So., 15.,3., 15 Uhr), SSV – Gegner offen (So., 22.3., 15 Uhr)

