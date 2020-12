vor 16 Min.

Videotraining mit Großmeister Heinrich Magosch

Der Großmeister kommt per Laptop ins Haus: Heinrich Magosch.

Heinrich Magosch zeigt gesunde Übungen für Daheim. Der Schwenninger Ausnahmesportler will damit auch das positive Denken fördern.

Der Schwerpunkt von Taekwondo-Großmeister Heinrich Magosch war schon immer ein gesundheitsbewusstes Training. Motto: Bewegung macht den Kopf frei und gibt uns Wege frei, die durch negatives Denken blockiert werden. Dies gilt auch und gerade zu Zeiten von Corona.

Jede Krise biete eine Chance

Jede Krise bietet auch die Chance, gestärkt in die Zukunft zu gehen. Durch körperliche Fitness werden die Zufriedenheit gesteigert und das Immunsystem gestärkt. Dabei möchte Magosch helfen. Um den Kontakt zu seinen Sportlern zu halten, hatte er bereits im Frühjahr verschiedene Gymnastikübungen aufgezeichnet und diese per Mail verteilt. Jetzt hat Magosch begonnen, ein Live-Training über die Zoom-Plattform anzubieten.

Gymnastik und Koordination

Da alle Sport- und Fitnessräume geschlossen sind, möchte er die Bevölkerung einladen, an dem kostenlosen Videotraining teilzunehmen. Sein Programm besteht aus Gymnastik, Koordinationsübungen und Qi-Gongelementen für alle Altersgruppen. Auch reifere Semester können bedenkenlos die vielseitigen Übungsformen mitmachen.

Mit Laptop oder Handy

So geht es: Via Laptop oder Handy die Website www.taekwondo-magosch.de aufrufen. Unter der Rubrik „Online Training“ sind ein Terminplan und eine Anleitung zur Benutzung der Zoom-Software zu finden. In der Rubrik „Medien“ gibt es auch die Videos der Gymnastikübungen, um sich auch außerhalb des Livetrainings zu betätigen. Das kostenlose Training wird solange angeboten, bis die Trainingsstätten wieder öffnen dürfen. (TRA)

