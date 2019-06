vor 22 Min.

Viel Sonnenschein, wenige Erfolge

Schretzheims Damen und Herren 40 gehen gleich doppelt leer aus

Von Franz Fischer

Die Tenniscracks des BC Schretzheim konnten sich zwar über viel Sonnenschein freuen, nicht aber über etliche ihrer Ergebnisse. Gleich zweimal hatten die Damen mit 3:6 das Nachsehen. Zuerst gegen den Tabellenführer Balzhausen, als Tina Fischer, Stefanie Dietrich und das Doppel Fischer/Sandra Hartner punkten. Dann erwies sich auch die „Zweite“ aus Offingen stärker als erwartet. Nach Siegen von Nina Brugger und Stefanie Dietrich bestand noch eine geringe Chance auf den Gesamtsieg. Es gelang jedoch nur ein Doppelerfolg durch Tina Fischer/Nadine Düsterhöft.

Ein ähnliches Schicksal ereilte die Herren 40, die ebenfalls zweimal antraten. Gegen Marxheim wurden nach Einzelsiegen von Thomas Keis, Christoph Balzer und Valerio Valiante alle Doppel hart umkämpft abgegeben. Endresultat: 3:6. Übermächtig war dann der Spitzenreiter Leitershofen. Immerhin setzten sich Thomas Keis und das Doppel Keis/Peter Müller beim 2:7 durch.

Nach zwei verlorenen Matchtiebreaks mussten sich die Damen II mit einem 3:3-Unentschieden gegen Westendorf II begnügen. Punktelieferanten waren Tanja Neder und Emily Schneider sowohl in den Einzeln als auch im Doppel. Mit einem respektablen 3:3-Unentschieden kehrten die Damen 40 vom TC Schießgraben Augsburg zurück (Punkte Tanja Neder und Sybille Riegele sowie Sabine Pollok/Angelika Fischer). Nach langer Durststrecke gelang den Herren 60 ein 4:2 in Welden. Auch zwei Jugendmannschaften hatten Grund zum Jubeln. Die Knaben 14 trumpften beim 6:0 in Wittislingen auf, die Bambini 12 daheim mit 4:2 gegen Oettingen.

Weitere Ergebnisse: Knaben 16 – Schwaben Augsburg 1:5; Freundschaftsrunde Damen – Lauingen 5:1

Themen Folgen