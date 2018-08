16:23 Uhr

Viele Neue und ein gelungener Start Lokalsport

Untere Fußball-Ligen: Der SV Kicklingen-Fristingen peilt mit frischen Trainern und breiterem Kader höhere Ziele an.

Anfang Juli konnte der sportliche Leiter des SV Kicklingen-Fristingen, Peter Reschnauer, etliche neue Gesichter zum Trainingsauftakt begrüßen. Seit nunmehr vier Wochen coachen Peter Piak und Jonas Manier die erste Mannschaft in der Kreisklasse. Die Fäden bei der „Zweiten“ in der A-Klasse zieht jetzt Georg Pehl.

Eine Konstante ist dagegen Dieter Kraus – er geht in seine 16. Saison als Torwarttrainer. Mit den Neuzugängen René Günzel, Thomas Schön, André Gebauer und Dean Vajagic sowie den Juniorenspielern Sebastian Jung, David Löffler, Bernd Gumpp und Michael Steiner, die in den Herrenbereich aufrücken, konnte der Kader in der Breite wie auch punktuell verstärkt werden. Da die „Neuen“ nach einer intensiven Vorbereitung, in der unter anderem ein dreitägiges Trainingslager im Altmühltal anstand, bereits bestens in die Teams integriert wurden, schauen die SVK-Verantwortlichen sehr zufrieden auf die Transfertätigkeiten zurück und mit Vorfreude auf die Punktrunde.

Auch das neu formierte Trainerteam, bestehend aus Piak, Manier und Pehl, konnte mit Blick auf die Vorbereitung feststellen, dass die Integration des neuen Trainerteams sowie der Neuzugänge problemlos funktioniert hat. „Auch unsere Spielphilosophie hat die Mannschaft in kürzester Zeit angenommen, somit wurde es uns in jeglicher Hinsicht einfach gemacht“, sagt Peter Piak: „Dafür gilt unser Dank allen Beteiligten. Wir hoffen, die gesteckten Ziele zu erreichen und vor allem die Entwicklung der beiden Mannschaften voranzutreiben.“

Ob es heuer schon für die Rückkehr in die Kreisliga reicht, die die Kicklinger 2015 nach unten verlassen hatten? Der Saisoneinstand ist jedenfalls schon mal geglückt. Piaks Mannschaft feierte einen verdienten 3:0-Auftaktsieg gegen den FC Pfaffenhofen-Untere Zusam. Gegen einen taktisch gut eingestellten Gegner musste man sich dabei etwas gedulden, ehe Jonas Manier in der 66. Minute der erlösende Führungstreffer gelang – und damit das Spiel in die erhoffte Richtung lenkte. Kicklingen II legte dagegen weniger erfolgreich mit einer 0:2-Niederlage im Stadtteil-Derby gegen den SSV Steinheim los. (TOHI)

