vor 19 Min.

Vieles ist neu für den TV Gundelfingen

Landesliga-Auftakt in eigener Halle

Der Start in die Handball-Saison bringt viel Neues für die Landesliga-Männer des TV Gundelfingen. Zusammen mit Niederraunau sind sie von der Süd- in die Nord-Gruppe umbesetzt – andere Gegner, andere Hallen warten. Zudem ersetzte Bernd Dunstheimer den bisherigen Trainer Oliver Bleher. Los geht es am Samstag (17.30 Uhr) in eigener Halle gegen den MTV Stadeln.

Mit Markus Schreitt und Tobias Hander verliert der TVG zwei erfahrene Spieler. Fabian Deininger und Philipp Bamberger verletzten sich in der Vorbereitung schwer und fallen die gesamte Saison aus. Neu im Team sind Max und Wenzel Köster aus der „Zweiten“ sowie Julian Lohner. Letzterer ist aktuell Torwart bei der Niederraunauer A-Jugend und wird ab November mit einem Doppelspielrecht für den TVG ausgestattet. Beim Auftakt fehlen Michael Schaarschmidt und Stefan Kunisch.

Gegner Stadeln ist ein völlig unbekannter. Das gesichtete Videomaterial lässt aber erste Eindrücke von den Gästen zu, Coach Dunstheimer hat sein Team entsprechend eingestellt. Das Hygienekonzept sieht für eine begrenzte Zahl von Zuschauern eine Registrierung via TVG-Homepage zwingend vor, eine Warteliste ist bereits nötig. (MSCH)

Das Auftaktspiel der Wertinger Bezirksliga-Männer in Neusäß ist auf einen noch offenen Neutermin verschoben. (dz)

