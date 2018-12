15.12.2018

Vier goldene Sportabzeichen Lokalsport

Badmintonspieler des TSV Wertingen bekommen Urkunden

32 Deutsche Sportabzeichen wurden in diesem Jahr durch die Prüfer der LG Zusam abgenommen. In verschiedenen kleinen Ehrungen fand kürzlich die Übergabe der Urkunden und Abzeichen statt. Vier Sportler der Badmintonabteilung des TSV Wertingen stellten sich im Sommer den Herausforderungen in den Bereichen Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination. Über jeweils das goldene Sportabzeichen durften sich bei der Übergabe im Rahmen ihres Trainingsabends freuen: (im Bild von links) Karl Miller, Ulrich Lingg, Jürgen Pröll und Bernhard Knobel. Wer eine interessante, schnelle Sportart kennenlernen möchte, kann die vier jeden Sonntag zwischen 19 Uhr und 21 Uhr in der Dreifachturnhalle des Gymnasiums Wertingen antreffen. Die Badmintonspieler freuen sich über Neuzugänge aller Altersbereiche, heißt es in einer Pressemitteilung. (pm)

Themen Folgen