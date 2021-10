Dillingen überragt mit Gardemaß

Plus Volleyball: Neue Spieler auf beiden Seiten beim Bezirksklassen-Derby in Lauingen. Der TVD punktet gegen den Gastgeber, der TVL immerhin gegen Langweid.

Beim zweiten Spieltag der noch jungen Bezirksklassen-Saison in Lauingen waren es jedoch die Dillinger Volleyballer, die bei Weitem die meisten Punkte auf ihrer Hälfte der Zähltafel für sich verbuchen konnten. Und das mit Recht, denn die TVD-Herren trumpften mächtig auf und ließen der Heimmannschaft des TV Lauingen und den Gästen des FC Langweid kaum eine Chance, ins eigene Spiel zu finden.