Doppelsieg zum Saisonauftakt

Volleyball-Bezirksklasse: Der TV Dillingen präsentiert sich gut in Form für das Lokalduell am Samstag in Lauingen. Sandro Petzoldt ist der „MVP“.

Von Andreas Ludewigt

Endlich war es wieder soweit, nach einem Jahr Wartezeit mit keinerlei Wettkampferfahrung, aber einem klaren Ziel vor Augen, trafen sich die Volleyball-Mannschaften des TV Dillingen und TSV Friedberg IV beim TSV Schwabmünchen zum Spieltag der Männer-Bezirksklasse. Und die Kreisstädter zeigten sich gleich gut in Schuss: Sie gewannen beide Partien mit 3:0. Der erste Satz gegen Schwabmünchen II sollte gleich zeigen, in welche Richtung es geht. Eine stabile Annahme sorgte dafür, dass Edmond Böhm seine Angreifer variabel ins Spiel brachte und diese erwiderten die vielen Pässe mit harten Angriffen ins gegnerische Feld. Dem Gastgeber blieb phasenweise nur die Statistenrolle. Sandro Petzoldt baute mit einer eindrucksvollen Aufschlagsserie die komfortable Führung aus und der erste Satz wurde eingetütet. Im zweiten und dritten Durchgang bot sich ein ähnliches Bild. Die Dillinger spielten souverän mit kleinen Schwächephasen. Schwabmünchen stellte sich im Block etwas besser auf die Angreifer ein und der TVD schlug hin und wieder einen hundertprozentigen Angriff ins Aus. Jedoch wurde Dillingen nie wirklich nervös und letztlich ein konzentrierter erster Saisonsieg eingefahren (3:0 – 25:11, 25:19, 25:20). Das zweite Spiel ging gegen den TSV Friedberg IV. Diese Mannschaft ging nicht mit den besten Bedingungen ins Spiel, da sie im ersten Spiel eine Verletzung zu beklagen hatte und sich während des zweiten Duells noch dezimierte. So offenbarte sich vom ersten Moment ein gewaltiger Klassenunterschied und selbst Unkonzentriertheiten auf der Dillinger Seite ließen nie Zweifel am Erfolg aufkommen. (3:0 – (25:11, 25:13, 25:20) Das Fazit dieses Spieltages für die Dillinger Mannschaft fällt folglich also sehr positiv aus. Die maximale Ausbeute an Punkten wurde geholt und kein einziger Satz abgegeben. Jeder Spieler hat seine Leistung gebracht und ist motiviert für die nächsten Aufgaben. Zum „MVP“ wurde an diesem Spieltag Sandro Petzoldt von seiner Mannschaft bestimmt. „Es macht so einen großen Spaß, mit diesem Team auf Punktejagd zu gehen. Ich freue mich riesig auf das Derby in Lauingen. Hoffentlich können wir dort die nächsten Punkte feiern.“ Aufschlag zu diesem Lokalkampf ist am Samstag ab 14.30 Uhr in der Lauinger AGL-Halle. Beide Landkreis-Teams spielen dort dann auch gegen den FC Langweid. TV Dillingen: E. Atanous-Böhm, R. Böhm, J. Diekmann, Fidelak. Markus, M. Hartmann, A. Ludewigt, W. Makelky, S. Petzoldt, Ch. Sander, I. Wonenberg

