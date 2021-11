Ein Saisonauftakt nach Maß

Zwei Mal 3:0 für die Kreisliga-Damen der VG Gundelfingen

Besser hätte der Start in die Kreisliga-Saison 2021/22 für die Gundelfinger Volleyball-Damen gar nicht gelingen können. Sowohl Gastgeber FC Affing II als auch der FSV Marktoffingen IV wurden mit 3:0 deutlich bezwungen. Vorausgegangen war eine von der Mannschaft geforderte intensive Saisonvorbereitung, für die man sich jetzt belohnt hat.

Affing ging mit bereits drei Siegen in die Partie gegen die VG Gundelfingen. Insofern war man gewarnt vor den Hausherrinnen und wollte von Beginn an konzentriert und druckvoll zu Werke gehen. Zwar dauerte es etwas, bis der Gundelfinger Angriff so richtig in Schwung kam, doch mit einer guten Feldabwehr und einer insgesamt niedrigen Fehlerquote bekam man das Spiel schnell in den Griff und die gegnerische Sechs verlor mehr und mehr den Faden. Satz eins ging mit 25:15 an Gundelfingen, Durchgang zwei sogar mit 25:9 und auch Satz drei war eine klare Sache (25:14).

Das VG-Team setzte seine konzentrierte Vorstellung gegen die junge, technisch aber schon sehr versierte Truppe aus dem Volleyball-Leitungszentrum Marktoffingen fort. Mit druckvollen Auf- und Angriffsschlägen dominierte der TVG das Geschehen deutlich. Nur im dritten Durchgang schnupperten die Marktoffingerinnen an einem Satzgewinn. Gundelfingen riss sich aber nochmals am Riemen und holte am Ende auch den dritten Satz und damit den verdienten 3:0-Erfolg (25:13, 25:13,25:23). (JW)

VG Gundelfingen: Bay, Dechant, Diekmann, Mai, Mair, Schuhmair, Strobel, Zielinski