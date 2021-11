Der TV Dillingen bleibt ungeschlagen an der Bezirksklassen-Tabellenspitze

Beim dritten Spieltag der Bezirksklassen-Saison überzeugten die Dillinger Volleyballer erneut mit Konstanz und Spielgeschick. Sie erarbeiteten sich dadurch zwei weitere wichtige Siege gegen Leipheim und Langweid. Aufgrund diverser Ausfälle standen den Kreisstädtern dabei nur acht Spieler zur Verfügung.

Gegen den Gastgeber Leipheim starteten die TVD-Herren ungewohnt nervös. Eine starke Aufschlagserie von Routinier Waldemar Makelky sorgte dann für den Ausgleich. Mittelangreifer Marvin Phieler und Überkopfangreifer Jonas Diekmann sorgten schließlich für den knappen Satzgewinn. Im zweiten und dritten Satz kehrte dank Libero Max Hartmann die Konstanz in der Annahme zurück. Dadurch konnte Zuspieler Edmon Atanous-Böhm seine Angreifer zunehmend besser in Szene setzen. Ivan Wonenberg und Rayan Böhm hatten außen leichtes Spiel, am gegnerischen Block vorbeizukommen. Trainer Christian Sander und Co-Trainerin Nicole Nentwig sprachen in den Auszeiten die kleinen Fehler an. Am Ende gewann Dillingen sicher mit 3:0 (25:20, 25:16; 25:18).

Im zweiten Spiel ging es gegen den FC Langweid, dem man bereits am vergangenen Spieltag in einem packenden Duell schlagen konnte. Im ersten Satz zeigten die TVD-Herren ihr volles Potenzial. Mit dominanten Aufschlagserien von Waldemar Makelky und Ivan Wonenberg sowie Angriffen von Rayan Böhm und Marvin Phieler über den gegnerischen Block gab es ein souveränes 25:13. Doch Langweid wurde stärker und die Partie emotionaler. Beide Teams lieferten sich intensive Ballwechsel. Mit geschickten Auszeiten und taktischen Anweisungen ebnete das Trainergespann Sander/Nentwig schließlich den Weg zum Erfolg. Gerade in den Schlussminuten des finalen Satzes zeigte der Mannschaftskapitän und dienstälteste Spieler auf dem Feld, Edmon Atanous-Böhm, vollen Einsatz für seine Mannschaft und führte sie zum sicheren 3:0-Erfolg (25:13, 25:21, 25:22).

Die TVD-Volleyballer rangieren somit nach sechs Spielen mit sechs Siegen und ohne Satzverlust an der Spitze der Bezirksklasse. Am 27. November steht der erste Heimspieltag an. Dann treffen sich der TV Dillingen, Lokalrivale TV Lauingen, der TSV Aichach und der TSV Friedberg IV zu einem ungewöhnlichen Vierer-Spieltag in der Sebastian-Kneipp-Halle. Mit einem 2G-Modell werden Zuschauer möglich sein.

Auch abseits der Herren entwickelt sich der Dillinger Volleyball weiter. Neben dem Jugendtraining am Freitag (17.30 Uhr; Mittelschul-Turnhalle) trainieren nun auch wieder Damen am Donnerstagabend (19.30 Uhr) in der Kneipp-Halle.