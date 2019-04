vor 5 Min.

Vom 7. bis 17. Mai kracht es in Unterbechingen

66. Gauschießen an 20 elektrischen Ständen. Siegerehrung am 2. Juni

Von Werner Hefele

Der Saisonhöhepunkt beim Donau-Brenz-Egau-Sportschützengau findet dieses Jahr in Unterbechingen statt: das 66. Gauschießen vom 7. bis 17. Mai – im Rahmen des 100-jährigen Gründungsfests des Schützenvereins Unterbechingen. Geschossen wird in der dortigen Festhalle wieder unter Gauregie. An zehn Schießtagen haben die Schützinnen und Schützen die Möglichkeit, ihre Treffsicherheit zu beweisen und die Würde des Gauschützenkönigs zu erkämpfen.

Startberechtigt sind alle Mitglieder der 57 Vereine des DBE-Sportschützengaus. Geschossen wird auf unterschiedliche Scheibengattungen sowie in verschiedenen Altersklassen. Alle Aktiven haben mit einem „Goldenen Blattl“ auf der Festscheibe die Möglichkeit, die Würde des Gauschützenkönigs in der Schützenklasse und Seniorenklasse beziehungsweise des Gaujugendkönigs zu erringen.

Die Seniorenklasse soll ihre eigenen Hilfsmittel mitbringen, da diese nicht vom Gau gestellt werden können. Sieben Mannschaftswertungen erweitern das sportliche Angebot. Außerdem sind wieder interessante Preise für die Meistbeteiligung der Vereine ausgelobt.

Die Durchführung und Auswertung des diesjährigen Schießens findet unter Gauregie statt. Den Teilnehmern winken wie immer attraktive Geldpreise, die sich nach der Beteiligung staffeln.

Neu ist heuer: Alle Schützen der Schüler- und Jugenklasse erhalten beim Start einmalig zwei Serien „Glück/Meister“ gratis, egal an welchem Tag sie an den Start gehen. Der Schützenausweis ist bei der Anmeldung vorzulegen. Als Service bietet der DBE-Gau an, dass die Anmeldekarten schon vorab auf der Homepage des Gaus ausgefüllt und ausgedruckt werden können. Die Einlage für alle Teilnehmer beträgt sieben Euro, wobei in der Schülerklasse bei Abgabe eines Meisterergebnisses ein Preisgewinn garantiert wird. 20 elektrische Zugstände stehen den Schützen in der Festhalle zur Verfügung.

Während der Schießtage sorgt der Schützenverein Unterbechingen für ausreichend Verpflegung und eine angenehme Atmosphäre. Besucher sind jederzeit willkommen.

Die Zwischenergebnisse werden täglich auf der Homepage des Gaus (http://dbe-gau.de) unter der Rubrik „Sport/Gauschießen“ veröffentlicht und zeitnah aktualisiert.

Die Preisverteilung mit Königsproklamation findet am Sonntag, 2. Juni, ab 14 Uhr in der Festhalle des SV Unterbechingen statt und beginnt mit dem Einzug der Schützenkönige der Gauvereine.

Schießtage: Dienstag, 7. Mai, 17.30 bis 22 Uhr; Mittwoch, 8. Mai, 14 bis 22 Uhr (Auflage-Tag); Donnerstag, 9 Mai, 17.30 bis 22 Uhr; Freitag, 10 Mai, 17.30 bis 22 Uhr; Samstag, 11. Mai, 14 bis 20 Uhr; Montag, 13. Mai, 17.30 bis 22 Uhr; Dienstag, 14. Mai, 17.30 bis 22 Uhr; Mittwoch, 15. Mai, 17.30 bis 22 Uhr; Donnerstag, 16. Mai, 17.30 bis 22 Uhr; Freitag, 17. Mai, 17.30 bis 22 Uhr Foto: Karl Aumiller

